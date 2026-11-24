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高鐵自由座新制是什麼？北部核心三站「尖峰時段閘門管制」

但從11月27日開始，高鐵官方將會針對人潮來進行「進出閘門管制」。

包括南港、台北以及板橋站，11月27日這天從傍晚17時至20時止，如果自由座的等待時間變成紅色燈號時（意即就算刷進站也要在月台預估等候時間60分至80分）時，這時候高鐵官方就會開始閘門管制，每開放自由座旅客進站10分鐘，即管制自由座旅客進站5分鐘。

▲南港、台北以及板橋站，11月27日這天從傍晚17時至20時止，如果自由座的等待時間變成紅色燈號時，高鐵就將開始進行閘門管制。（圖/Threads）

高鐵自由座人潮燈號去哪看？挑對時段搭車「不用被管制」

四人紅燈「預估等候時間60分至80分」以及五人紅燈「預估等候時間80分鐘以上」。

▲Google上打關鍵字「高鐵自由座燈號」，指標分為綠燈、橘燈、紅燈三種人潮參考燈號，每當遇到大型連假、活動湧現返鄉人潮時，只要看到紅燈北部南港、台北、板橋站就會管制。（圖/台灣高鐵官網）

記者就直接選擇11月18日前一天晚上南下，車廂約9成滿，人人有位置坐，但後續朋友在11月19日當天早上9點才南下，結果高鐵整班塞滿人

▲記者搭高鐵返鄉經驗眾多，即便是連假還是大型活動也都不用怕，只要挑對冷門時間，南港站座位肯定有得坐，還不用被管制。（圖/記者張嘉哲攝）

高鐵自由座新制以後確定上路？BTS演唱會大成功未來可能都這樣

將先觀察此次選舉疏運的閘門管制成效，並期盼高鐵在2027年春節連假前，提出更完善的疏運與人流管理方案

▲選舉疏運車票即將售罄！台灣高鐵緊急加開22班，啟動3大應變措施，其中一項就是針對北部高鐵自由座管制。（圖/台灣高鐵公司提供）

高鐵近幾年遇到連假或者大型活動時，月台、車廂內都呈現擠爆狀態，乘客抱怨連連，因為購買自由座車票的人真的太多，導致對號座走道也完全都是人，想要上下車根本也是寸步難行。近日在BTS來台開演唱會時，高鐵已經先施行「閘門管制」的新制措施獲得好評，本周11月27日返鄉投票前一天，高鐵將正式上路管制新規定，自由座的乘客在尖峰時段，包括台北、南港、板橋站不能到站就直接上車的哦！《NOWNEWS》本文也快速整理幾大高鐵自由座新制規定，帶民眾一文速懂！有網友在社群平台「Threads」貼文指出「所以弱弱的問一下，現在高鐵自由座的新規定是怎樣？要注意什麼？怎麼網路的說明完全看不懂.....無奈的老人家」。而該網友提到的就是高鐵日前宣布的自由座新制，以前持有自由座車票的旅客到站之後就可以刷進站到月台等車、上車，而這個新制目前專為北部核心三站設計，然而很多民眾也不清楚高鐵自由座人潮燈號要去哪裡看，其實可以從「T-EX行動購票」App或者直接開Google搜尋「高鐵自由座燈號」就可以找到，燈號一共有五種指標，只有在達到紅燈時才會進行管制，指標包括綠燈「預估等候20分內」、雙橘燈「預估等候20分至40分」、三人橘燈「預估等候時間40分至60分」、該新制就是因應近幾年因為連假期間或者大型活動時，高鐵因為沒有管控人潮進出站，導致月台擠進無限搭車人潮，不僅造成月台狀況混亂，車廂內更是慘不忍睹，包括對號座站滿自由座旅客，甚至誇張一點連商務車廂都淪陷。不過記者自己搭高鐵南下的經驗，該新制真的對本身毫無影響，因為只要避開尖峰時段，一般的燈號絕對都是橘燈以內，像是以上周BTS演唱會為例，，尤其到台北站自由座根本也是一位難求，也有很多民眾好奇，這個高鐵自由座的管制新制是否未來都會持續下去？交通部長陳世凱就表示，未來也希望朝自由座人潮管制方式研擬，但目前並未要求高鐵立刻全面實施「自由座售票總量管制」，，提升乘車舒適度。由於本來預計11月27日才要上路的政策，在上周BTS演唱會就已經搶先試行，沒想到成效真的不錯，同時解決月台擠爆、對號座都是滿滿人潮的問題，許多乘客都大讚：「乘車品質明顯提升」，假如這次選舉疏運成效也頗受好評，非常有可能未來會往這個改革方向繼續前行。