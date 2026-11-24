美國政府再度收緊AI晶片出口管制！美國商務部工業與安全局（BIS），當地時間週一將新加坡企業「Megaspeed」列入實體清單（Entity List），相關公告預計週三刊登於《聯邦公報》。這項措施將限制Megaspeed取得美國出口商品、軟體及技術，該公司旗下數家子公司及其他相關企業，也將一併列入名單。
Megaspeed是輝達（NVIDIA）的重要晶片買家，美國當局自2024年起，便對該公司展開調查，釐清是否涉及違反美國出口管制規定。
由於美方認定實體清單上的企業，可能涉及危害美國國家安全或外交利益的活動，一旦遭列入，未來取得美國相關技術與產品將受到嚴格限制。
這起調查也牽涉輝達執行長黃仁勳。根據《路透社》與《CNN》報導，美國當局曾約談Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang），她被認為曾與黃仁勳有婚外情，美國情報單位亦懷疑她曾與中國情報機構合作。
值得注意的是，Megaspeed遭美國列入黑名單之際，黃仁勳也正好重新出任輝達執行長。輝達董事會與美國總統川普（Donald Trump）週一均表示，黃仁勳回鍋不至於構成國家安全風險。
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由於美方認定實體清單上的企業，可能涉及危害美國國家安全或外交利益的活動，一旦遭列入，未來取得美國相關技術與產品將受到嚴格限制。
這起調查也牽涉輝達執行長黃仁勳。根據《路透社》與《CNN》報導，美國當局曾約談Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang），她被認為曾與黃仁勳有婚外情，美國情報單位亦懷疑她曾與中國情報機構合作。
值得注意的是，Megaspeed遭美國列入黑名單之際，黃仁勳也正好重新出任輝達執行長。輝達董事會與美國總統川普（Donald Trump）週一均表示，黃仁勳回鍋不至於構成國家安全風險。
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