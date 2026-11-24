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曾經在一個賽季內輾轉效力4支球隊、遭到費城76人與聖安東尼奧馬刺相繼放棄的「NBA流浪漢」貝西（Charles Bassey），如今竟在金州勇士隊徹底打出屬於自己的一片天。勇士昨（22）日以88：87險勝波士頓塞爾提克，終於終結5連敗，這也是當家球星柯瑞（Stephen Curry）受傷缺陣後，灣區軍團拿下的首場勝利。頂上先發中鋒的貝西全場7投6中高效砍下13分、9籃板、3助攻與3抄截，在禁區肉搏戰中完全壓制綠衫軍中鋒奎塔（Neemias Queta），成為勇士止敗的頭號奇兵。現年26歲、身高208公分的貝西是2021年選秀會第53順位新秀，生涯從76人起步，隨後轉戰馬刺效力了3個賽季。不料2025-26賽季他卻陷入無球可打的邊緣危機，單季竟先後披上灰熊、76人、塞爾提克與勇士等4支球隊的戰袍，成為名副其實的NBA浪人。但在上賽季披上勇士戰袍出賽的5場比賽中場均繳出10.6分、7.2籃板的亮眼成績，讓球團決定在2026年夏天開出一紙1年285萬美元（約新台幣9347萬元）的底薪合約簽下他。勇士起初僅將薪資排在全隊第13名的貝西定位在格林（Draymond Green）、波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）與老將霍福德（Al Horford）之後的「第四中鋒」。隨著波爾津吉斯因怪病暫離賽場、霍福德本季狀態明顯退化，貝西把握住每一次上場機會，不僅本季場均出賽14.9分鐘就能貢獻8.7分、6.1籃板與0.9阻攻，投籃命中率更高達69.7%，在球隊得分榜高居第6，籃板與阻攻更雙雙排在全隊第2。在柯瑞缺陣期間，勇士進攻火力大減、連續4場得分未能破百，總教練科爾（Steve Kerr）先前曾嘗試讓霍福德打先發五號位但效果不佳，最終決定將貝西拉上先發。結果勇士整體防守強度瞬間拉滿，昨日與塞爾提克上演了一場宛如2010年以前的「低比分焦土戰」，貝西全場3次抄截更是全隊最高，徹底帶動球隊防線。算上昨日之戰，貝西已經連續3場比賽得分上雙，在柯瑞歸隊前的過渡期成為勇士禁區最可靠的支柱。有趣的是，當初相繼放棄貝西的前東家76人與馬刺，本季恰巧都正面臨替補中鋒戰力薄弱的煩惱，如今看著這位昔日棄將在灣區打出身價，兩支老東家恐怕也只能悔不當初。