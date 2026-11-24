美國總統川普（Donald Trump）親自介入，促成輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳重新掌舵，但這項決定不僅引發美國國會質疑，也讓白宮面臨新的政治與國家安全爭議。《CNN》報導，川普曾直接與輝達董事會溝通，並找來副總統范斯（JD Vance）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等政府高層協助，試圖消除董事會對黃仁勳復職的疑慮。
川普親自出手！董事會決策急轉彎
黃仁勳復職的過程相當突然，就在不到一週前，輝達董事會才表示，沒有打算讓黃仁勳回鍋，卻又迅速改變決定。川普接受美媒訪問時證實，自己曾直接與董事會溝通、掛保證，宣稱政府目前掌握的資訊，無法證明黃仁勳有構成國家安全風險。不過，川普也坦言，政府所能提供的保證，僅限於目前已知的資訊，並不代表所有疑慮都已經排除。
《CNN》指出，這次介入也反映川普對股市表現及企業決策的重視。輝達是美國AI產業的重要代表，黃仁勳的去留，不僅牽動公司股價，也可能影響投資市場對美國AI產業的信心。然而，總統直接介入上市公司的執行長人事決策，也引發企業治理vs.政府權力界線的爭議。
共和黨也不買單！國會質疑白宮國安保證
值得注意的是，對黃仁勳復職提出質疑的，並非只有民主黨。內布拉斯加州的共和黨聯邦參議員李克茨（Pete Ricketts）認為，黃仁勳涉及的私人關係及爭議，尚不足以支持董事會恢復其職務；猶他州參議員柯蒂斯（John Curtis）、德州參議員柯倫（John Cornyn），也對川普政府提出的國安保證及依據表達疑問。
北達科他州共和黨參議員克萊默（Kevin Cramer）更警告，若黃仁勳未來被證實，真有涉及間諜或違反美國出口管制法規，法律及聲譽風險將由輝達董事會承擔，但國家安全風險卻可能轉嫁給美國軍方及民眾。《CNN》認為，這反映部分共和黨議員已不願僅憑川普的說法，就接受黃仁勳復職所涉及的安全評估。
私人關係牽動國安疑慮！晶片流向中國仍待釐清
除了企業人事及董事會決策，黃仁勳與黃樂（Alice Huang）的私人關係，也是整起事件受到關注的原因之一。美國官員曾懷疑黃樂可能與中國情報機構有關。《紐約時報》先前更報導，她在與黃仁勳交往期間，曾與中國最高層級的民間情報機構官員，保持超過一年的聯繫。不過，《CNN》表示尚未獨立證實這項報導，目前也沒有公開證據顯示，黃仁勳本人涉及間諜活動，或向中國洩漏機密。
另一方面，美國政府內部對輝達先進晶片流向中國的問題，同樣存在疑慮。《CNN》指出，國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特都曾對此表達關切。美國當局已針對新加坡企業Megaspeed展開調查，國會也關注，中國企業是否透過東南亞資料中心，遠端取得原本受到限制的輝達晶片運算能力。
美國參議院銀行、住房及城市事務委員會官網公布的安排顯示，黃仁勳將於12月3日上午，出席該委員會聽證會並作證。除了晶片出口管制及國安風險，川普介入復職的過程，預計也將成為議員們追問的焦點。
此外，《CNN》還指出，川普的投資組合，包含價值數百萬美元的輝達股票，所以他親自介入復職的決策，也引發潛在利益衝突的質疑，白宮則否認川普能夠影響他的投資帳戶。
對川普而言，讓黃仁勳回歸或許有助於穩定市場信心，但如果後續調查出現新的發現，這項決策也可能讓白宮承受更大的政治及國安壓力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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黃仁勳復職的過程相當突然，就在不到一週前，輝達董事會才表示，沒有打算讓黃仁勳回鍋，卻又迅速改變決定。川普接受美媒訪問時證實，自己曾直接與董事會溝通、掛保證，宣稱政府目前掌握的資訊，無法證明黃仁勳有構成國家安全風險。不過，川普也坦言，政府所能提供的保證，僅限於目前已知的資訊，並不代表所有疑慮都已經排除。
《CNN》指出，這次介入也反映川普對股市表現及企業決策的重視。輝達是美國AI產業的重要代表，黃仁勳的去留，不僅牽動公司股價，也可能影響投資市場對美國AI產業的信心。然而，總統直接介入上市公司的執行長人事決策，也引發企業治理vs.政府權力界線的爭議。
共和黨也不買單！國會質疑白宮國安保證
值得注意的是，對黃仁勳復職提出質疑的，並非只有民主黨。內布拉斯加州的共和黨聯邦參議員李克茨（Pete Ricketts）認為，黃仁勳涉及的私人關係及爭議，尚不足以支持董事會恢復其職務；猶他州參議員柯蒂斯（John Curtis）、德州參議員柯倫（John Cornyn），也對川普政府提出的國安保證及依據表達疑問。
除了企業人事及董事會決策，黃仁勳與黃樂（Alice Huang）的私人關係，也是整起事件受到關注的原因之一。美國官員曾懷疑黃樂可能與中國情報機構有關。《紐約時報》先前更報導，她在與黃仁勳交往期間，曾與中國最高層級的民間情報機構官員，保持超過一年的聯繫。不過，《CNN》表示尚未獨立證實這項報導，目前也沒有公開證據顯示，黃仁勳本人涉及間諜活動，或向中國洩漏機密。
另一方面，美國政府內部對輝達先進晶片流向中國的問題，同樣存在疑慮。《CNN》指出，國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特都曾對此表達關切。美國當局已針對新加坡企業Megaspeed展開調查，國會也關注，中國企業是否透過東南亞資料中心，遠端取得原本受到限制的輝達晶片運算能力。
美國參議院銀行、住房及城市事務委員會官網公布的安排顯示，黃仁勳將於12月3日上午，出席該委員會聽證會並作證。除了晶片出口管制及國安風險，川普介入復職的過程，預計也將成為議員們追問的焦點。
此外，《CNN》還指出，川普的投資組合，包含價值數百萬美元的輝達股票，所以他親自介入復職的決策，也引發潛在利益衝突的質疑，白宮則否認川普能夠影響他的投資帳戶。
對川普而言，讓黃仁勳回歸或許有助於穩定市場信心，但如果後續調查出現新的發現，這項決策也可能讓白宮承受更大的政治及國安壓力。
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