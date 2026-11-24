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選舉倒數4天，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨日晚間進行直播，過程中花了10分鐘傳授學好數學的心法，更提醒家長該注意孩子哪些學習狀況，而另一邊台北市長蔣萬安昨晚同樣於社群直播，卻將開根號看成微積分，稱「這就是很簡單微積分啊」。對此設計師聶永真表示，看完兩方候選人的直播，只想說一句，「對平庸的寬容，就是對自己生活的殘忍」，獲3萬人按讚。沈伯洋過去答應小水滴如何學好數學，昨晚開直播兌現承諾，強調要應付考試，數學沒有「不會就不會」這件事，數學最大特色就是「連貫性」，如果有地方學不好後面就會學不好，提醒家長如果發現孩子在數學方面突然掉下來或卡住，一定要幫助他。反觀蔣萬安昨日同樣於社群開直播，卻將開根號看成微積分，稱「這就是很簡單微積分啊」，隨即趕快回答下個題目也不打算解題。對此聶永真表示，看完兩方候選人的直播，只想說一句，「對平庸的寬容，就是對自己生活的殘忍」，不到半天時間，就獲得3萬人按讚。