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輝達董事會周一（23）日宣布黃仁勳重新接任執行長職位，消息震撼全球。美國總統川普接受媒體訪問時透露自己親自與董事會商談這項回歸人事案，並提到自己在談判成功後馬上打給了黃仁勳。根據CNBC報導，川普週一上午向 CNBC 透露，他曾親自與輝達（Nvidia）董事會溝通，敦促他們讓執行長黃仁勳（Jensen Huang）復職。「我就這麼說吧，我跟他們談過了，而且我說服了他們。這筆交易是我促成的。」川普指出，「輝達董事會確實要求針對國家安全威脅提供保證，而我們也至少就我們所掌握的一切情況向他們做出了保證，而且我們掌握了非常多資訊。」川普表示，在與輝達董事會談妥後，他便致電給黃仁勳。川普說：「我打電話給他，我說：『Jensen，我只要求你做一件事，那就是努力工作。』」川普接著說，「我沒提其他的事，因為他心裡有數，他比我們更懂。他知道什麼該做、什麼不該做。所以我只說要努力工作，因為只要你努力工作，就沒有人能奪走你的成就，都還差得遠呢。」川普同時表達擔憂，認為如果黃仁勳未能重掌輝達，中國將會設法延攬他，並 直言「失去他是一種威脅」。川普說：「我知道中國有多厲害、多專業、多狡猾」；他推測中國領導人習近平可能會認定：「我們根本不必費這些工夫，不需要派間諜了，直接把黃仁勳挖角過來吧。」就在幾週前，黃仁勳因多起婚外情（其中一名對象疑似與中國情報機構有關）而引咎辭職；但川普周一在訪談時淡化這起事件，並稱他更擔心中國會試圖聘請黃仁勳去執掌中國科技巨頭華為（Huawei）。川普說：「我完全可以想像中國跑過來說：『嘿，仁勳，嘿，你有沒有興趣來中國？』仁勳大可搭下一班飛機去中國，我向你保證，他們要什麼就會給他什麼。」此外，對於力挺黃仁勳復職可能引發共和黨內部反彈，川普也輕描淡寫帶過，並信心十足地表示黨內最終會轉而支持。川普強調，「等我跟他們談過之後，他們就會全力支持了，共和黨人會想通的。」