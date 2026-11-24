氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，鋒面與東北季風今（24）日至周四（26日）接連影響台灣，北部、東半部及中南部山區有局部降雨，北台灣今明兩日明顯轉涼，花蓮鳳林清晨最低僅14.8度。周四（26日）起氣溫回升，周五（27日）受到另一波東北風影響，大台北雲量增加，北海岸及東半部偶有短暫雨；周六投票日（28日）起乾冷空氣南下，西半部轉晴，東半部多雲到晴。周日（29日）、下周一（30日）天氣穩定，但早晚偏涼、白天逐漸回暖。
東北季風今明降溫！北台灣轉濕冷
吳德榮表示，昨（23）日各地高溫約29至31度，今（24）日清晨北部及中部山區已出現局部降雨，花蓮鳳林更測得14.8度低溫，平地各地最低溫約15至19度。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周四（26日）將有鋒面通過，接著迎來一波強度較前次弱的東北季風，北部、東半部及中南部山區都有局部降雨機會。
受到天氣系統影響，今日、明日氣溫明顯下降，北台灣感受較為涼爽，周四開始才會逐步回暖。今日各地預估氣溫為北部13至21度、中部15至27度、南部16至28度、東部14至27度，早出晚歸的民眾可適時增添衣物。
投票日乾冷空氣南下！周末天氣北部舒適、南部微熱
接下來周五（27日）還有一小股東北風南下，大台北地區雲量稍微增加，基隆北海岸及東半部偶爾可能出現局部短暫雨，桃園以南則維持晴朗穩定。
到了投票日周六（28日），乾冷空氣逐漸南下，各地天氣將轉為穩定，西半部大致晴朗，東半部則是多雲到晴，偶爾仍有零星飄雨機會。
周日及下周一（29、30日）各地大多維持晴朗穩定。周末兩天白天北部氣溫舒適，南部略帶暖意，早晚則普遍偏涼；下周一氣溫進一步回升，各地白天轉為微熱，但清晨及夜間仍涼，日夜溫差較大。
吳德榮也指出，最新模式尚未顯示未來至12月上旬有強冷空氣南下的跡象，代表首波大陸冷氣團「還有得等」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮表示，昨（23）日各地高溫約29至31度，今（24）日清晨北部及中部山區已出現局部降雨，花蓮鳳林更測得14.8度低溫，平地各地最低溫約15至19度。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周四（26日）將有鋒面通過，接著迎來一波強度較前次弱的東北季風，北部、東半部及中南部山區都有局部降雨機會。
受到天氣系統影響，今日、明日氣溫明顯下降，北台灣感受較為涼爽，周四開始才會逐步回暖。今日各地預估氣溫為北部13至21度、中部15至27度、南部16至28度、東部14至27度，早出晚歸的民眾可適時增添衣物。
接下來周五（27日）還有一小股東北風南下，大台北地區雲量稍微增加，基隆北海岸及東半部偶爾可能出現局部短暫雨，桃園以南則維持晴朗穩定。
到了投票日周六（28日），乾冷空氣逐漸南下，各地天氣將轉為穩定，西半部大致晴朗，東半部則是多雲到晴，偶爾仍有零星飄雨機會。
周日及下周一（29、30日）各地大多維持晴朗穩定。周末兩天白天北部氣溫舒適，南部略帶暖意，早晚則普遍偏涼；下周一氣溫進一步回升，各地白天轉為微熱，但清晨及夜間仍涼，日夜溫差較大。
吳德榮也指出，最新模式尚未顯示未來至12月上旬有強冷空氣南下的跡象，代表首波大陸冷氣團「還有得等」。