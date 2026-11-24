軍公教加給確定補發！立法院11月20日三讀通過追加預算，專業加給（含教師學術研究加給）與主管加給各調增2,000元，追溯自今年7月1日生效，約72萬人受惠。《NOWNEWS》一次整理何時入帳、年終試算最高多領多少、最新給與表各職等加給數額，以及明年調薪4%與月退金進度。
🟡加給月退何時入帳？年底補發、月退元旦難領
人事行政總處已於11月20日函知各主管機關，待追加預算經總統公布、完成法定程序後，各機關學校即可補發7至12月加給差額，行政院力拼今年底前入帳，實際發放日以服務機關公告為準；115年度年終工作獎金則定於2027年1月27日一次發給（軍職可另訂日期）。
至於退休軍公教月退金，雖已編入明年度中央政府總預算，但銓敘部官員表示，即便總預算明年1月通過，仍須待4月主計總處公布今年全年最終CPI年增率後才啟動調整程序，因此明年元旦恐無法入帳，實際生效日仍須以考試院與行政院會同公告為準。
🟡加給年終能多領多少？非主管15,000主管30,000
以全年在職公務人員試算，加給調升將連動拉高年終與考績獎金：
◾️非主管：專業加給月增2,000元，半年補發1萬2,000元，1.5個月年終多3,000元，合計多領1萬5,000元；考績甲等再多至少2,000元。
◾️主管：專業與主管加給各增2,000元（月增4,000元），半年補發2萬4,000元，年終多6,000元，合計多領3萬元；考績甲等再多至少4,000元。
🟡最新給與表重點出爐！各職等加給數額一次看
依人事總處最新待遇支給要點及附表（均自115年7月1日生效），核心標準如下：
◾️專業加給：委任1至5職等月支23,500至24,730元（雇員23,500元）、薦任6至9職等27,890至32,930元、簡任10至14職等38,660至49,640元；技工20,610元、工友20,280元。
◾️主管職務加給：委任5職等月支6,320元、薦任6至9職等6,870至12,010元、簡任10至14職等15,510至43,630元；兼任主管限領一職，未到公服勤原則不予支給。
◾️本俸與生活津貼：各職等本俸及結婚、生育（各2個月薪俸額）、喪葬（父母配偶5個月）與子女教育補助（公立大學13,600元、私立35,800元）均維持現行標準。
🟡明年調薪四趴何時發？初考高考起薪與月退金
2027年軍公教通案調薪4%已編入明年度總預算待審，若順利上路，兩階段合計初考起薪升至3萬8,360元、高考三級達5萬9,460元。退休軍公教月退金暫按CPI編列調增5.89%，待明年4月公布全年確定版CPI後啟動，調幅可望高於5.89%。
資料來源：人事行政總處
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人事行政總處已於11月20日函知各主管機關，待追加預算經總統公布、完成法定程序後，各機關學校即可補發7至12月加給差額，行政院力拼今年底前入帳，實際發放日以服務機關公告為準；115年度年終工作獎金則定於2027年1月27日一次發給（軍職可另訂日期）。
至於退休軍公教月退金，雖已編入明年度中央政府總預算，但銓敘部官員表示，即便總預算明年1月通過，仍須待4月主計總處公布今年全年最終CPI年增率後才啟動調整程序，因此明年元旦恐無法入帳，實際生效日仍須以考試院與行政院會同公告為準。
以全年在職公務人員試算，加給調升將連動拉高年終與考績獎金：
◾️非主管：專業加給月增2,000元，半年補發1萬2,000元，1.5個月年終多3,000元，合計多領1萬5,000元；考績甲等再多至少2,000元。
◾️主管：專業與主管加給各增2,000元（月增4,000元），半年補發2萬4,000元，年終多6,000元，合計多領3萬元；考績甲等再多至少4,000元。
依人事總處最新待遇支給要點及附表（均自115年7月1日生效），核心標準如下：
◾️專業加給：委任1至5職等月支23,500至24,730元（雇員23,500元）、薦任6至9職等27,890至32,930元、簡任10至14職等38,660至49,640元；技工20,610元、工友20,280元。
◾️主管職務加給：委任5職等月支6,320元、薦任6至9職等6,870至12,010元、簡任10至14職等15,510至43,630元；兼任主管限領一職，未到公服勤原則不予支給。
◾️本俸與生活津貼：各職等本俸及結婚、生育（各2個月薪俸額）、喪葬（父母配偶5個月）與子女教育補助（公立大學13,600元、私立35,800元）均維持現行標準。
2027年軍公教通案調薪4%已編入明年度總預算待審，若順利上路，兩階段合計初考起薪升至3萬8,360元、高考三級達5萬9,460元。退休軍公教月退金暫按CPI編列調增5.89%，待明年4月公布全年確定版CPI後啟動，調幅可望高於5.89%。
資料來源：人事行政總處