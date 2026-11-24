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萊爾富茶葉蛋才賣9元！一堆早餐店仍堅持加蛋要20元

多久沒看到超商的茶葉蛋價格長期是這個價格了？而且原本萊爾富是賣13元喔！是降價回來的

▲萊爾富門市甚至貼出公告「茶葉蛋9元」來吸引顧客，在社群掀起討論。（圖/Threads）

萊爾富茶葉蛋9元已經是常駐優惠！台灣蛋價最新概況一覽

官方經過評估之後也轉為長期促銷活動，甚至門市也是直接貼出「茶葉蛋9元」的公告來吸引客人

2023年時全台發生蛋荒，最高點批發價每台斤飆漲到55元、產地價每台斤則是45.5元

對於過去3年多雞蛋價格穩定，當初主打蛋荒漲價的店家這幾年並沒有調回價格，消費者非常不能諒解。

▲蛋價在2023年蛋荒時一度飆高到每台斤55元，過去三年多蛋價穩定，但近日又飆漲到批發價每台斤50元，雞蛋價格再度掀起討論。（圖／記者許若茵攝）

店家忍3年公開「加蛋20元不降價真相」！消費者、業者想法大不同

大家只看到雞蛋的成本，沒有看到其他的像是沙拉油這三年一桶就漲了400元以上耶！肉品類也是大幅上漲，連請工讀生一個小時現在都比三年前多20元以上。」

但如果連這個蛋的利潤都沒有了，很多品項一定都要調漲，我們也覺得這樣沒有比較好，至少加蛋不加蛋客人可以自己選擇」

除了加蛋價格我什麼都沒有漲，我已經是問心無愧

▲早餐店業者表示，自己問心無愧，三年多物價不斷飆漲，原物料都漲很多，雖然沒有把加蛋20元回調價格，不過店內全品項都沒有漲價。（圖／NOWNEWS資料照）

2023年全台灣發生蛋荒，當時雞蛋貴到嚇人也四處缺貨，許多業者無法負荷成本便以雞蛋上漲為由，調整店內蛋類食品價格，像是早餐店加蛋從10元變成20元、便當店滷蛋也都是從5元、7元翻倍漲到15元等。然而後來蛋價回穩卻都沒有調回來，近日有網友就發現，萊爾富茶葉蛋都已經降回9元了，各大業者都沒有跟進，認為很多店家完全是在盤客人，引起廣大迴響。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「偶然去萊爾富看到茶葉蛋現在只賣9元，，那請問那些早餐店加蛋20元到底要調整回來了沒？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「蕭貪店家啊，我家這邊小吃店後來滷蛋15元也變回8元，要漲就漲其他品項好嗎？這麼多人要吃蛋，根本強迫消費」。事實上，萊爾富的茶葉蛋降價到9元也已經有一段時間，今年6月首度推出單顆13元的茶葉蛋下殺到9元，後續活動受到好評，，超佛心做法讓不少網友大讚。然而回顧過去幾年的蛋價，，在蛋荒過去的3年期間，最低價則是在2025年10月，產地交易行情每台斤38元；最高價則是落在最近11月中旬，每台斤已經漲到50元、產地價每台斤40.5元，跟3年前蛋荒時只差5元，但這也是最近的事情，《NOWNEWS》記者也實際採訪信義區開業12年的陳阿姨，她非常無奈的表示：「這三年我店內的品項都沒有漲過，但就是一直都會有客人在問加蛋為什麼還是20元，「回到10元的蛋，整間店品項都漲價也沒比較好」，陳阿姨說：「不是我們不願意調整回去10元的蛋，我們也有想過，，陳阿姨也強調：「各大連鎖企業餐飲這三年漲多少，，也請體諒我們這些小型店家。」看完各方說法，其實真的是各自有道理，消費者認為「當初用什麼名目漲價，就應該要根據物價去調整價格，寧願被漲價單一品項，也不想被漲常吃的雞蛋」；店家則主打「店內所有成本都大幅度上漲，已經很多品項都凍漲，且加蛋不加蛋是客人自由選擇，相對有彈性空間」，你覺得哪個解釋更合理呢？