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▲蔡瑞雪公開跟老公的抱抱照，相當大方。（圖／IG@snowbabyq）

▲蔡瑞雪老公轉發貼文，甜蜜喊話「往後的日子，請多指教」。（圖／IG@dr.nicktsai）

▲蔡瑞雪與老公擁吻照也曝光，相當甜蜜。（圖／IG@snowbabyq）

▲蔡瑞雪PO出老婆視角照，跟老公出門兜風享受2人時光。（圖／IG@snowbabyq）

「北一女神」蔡瑞雪今年3月爆出曾跟前《GQ Taiwan》編輯長、時尚網紅「那個凱文」王懷祖（Kevin Wang）搞不倫戀，但她否認介入他人婚姻；事隔8個月，蔡瑞雪今（24）日在IG宣布結婚，寫下「婚後日記💕」並PO出15張影片照片，老公正面也隨之曝光，是一名醫美診所醫師，他也隨即分享老婆的IG，在限時動態甜蜜寫下：「往後的日子，請多指教💗」蔡瑞雪稍早大方公開婚後生活，不僅曬出與老公在高樓露台甜蜜接吻的照片，兩人還穿著黑色情侶裝、抱著毛小孩在電梯裡自拍，老公更將她緊緊摟在懷中，絲毫不避諱放閃。蔡瑞雪也分享搭乘法拉利跑車、享用精緻下午茶等生活日常，而老公隨後也在IG限時動態轉發老婆的貼文，甜蜜寫下：「往後的日子，請多指教💗」大方認愛。至於蔡瑞雪的老公是何方神聖？根據男方IG個人簡介，英文名為Nick Tsai的蔡醫師，擁有9年醫學美容臨床經驗，累積服務超過5萬人次，專長為唇部美學、臥蠶及全臉精緻化，在台北、台中、高雄皆有提供諮詢服務，IG也擁有超過8700名粉絲。不過，兩人何時相識、交往多久，以及確切的結婚日期，夫妻倆目前都尚未公開。其實蔡瑞雪今年3月才陷入不倫戀風波，當時《鏡週刊》爆料她與《GQ Taiwan》編輯長Kevin Wang（王懷祖）疑似在台北信義區擁吻，還被指同一天飛往日本北海道滑雪。蔡瑞雪事後接連透過律師發表聲明，強調雙方於2025年11月經朋友介紹認識，僅是普通朋友，男方也曾告知她已與妻子分居、正在協商離婚；至於網路流傳的滑雪影片，她則澄清畫面中的女子並非自己，同行男性也不是王懷祖，而是滑雪教練。王懷祖也在風波後辭去《GQ Taiwan》編輯長職務，