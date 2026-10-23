前《GQ Taiwan》編輯長、時尚網紅「那個凱文」王懷祖（Kevin Wang），今年3月因捲入與「北一女神」蔡瑞雪的疑似不倫戀風波，辭去編輯長職務並關閉社群帳號，沒想到事隔半年多，他竟在香港街頭被攝影師「巧遇」，不僅透露已搬到香港，還在鏡頭前笑著自我介紹「我就是GQ的Kevin！」不過，整段街訪對話被認為有些刻意，在影片曝光後，台灣媒體陸續報導凱文的最新動向，目前影片已默默下架。
GQ「那個凱文」現蹤香港 證實搬離台灣
香港街拍IG帳號「streetsnap.portrait」昨（22）日公開一段街頭訪問影片，意外捕捉到消失許久的「那個凱文」，畫面中，他頭戴黑色貝雷帽、身穿潮流T恤，搭配設計師品牌鞋款及精品包袋，打扮依舊相當講究。面對攝影師搭話，他主動提起時尚雜誌《GQ》，接著攝影師突然詢問：「你的前老闆是Kevin嗎？」他先是露出笑容，隨即回答：「我就是Kevin！」對話彷彿早已安排好，讓人覺得幾分刻意。
當攝影師詢問他來自哪裡，「那個凱文」先回答來自台灣，接著表示才剛搬過來，目前在香港生活，有意重新展開事業。只是這支影片22日上傳後，隨即被台灣媒體發現，相關報導紛紛以「蔡瑞雪不倫風波」、「那個凱文搬離台灣」為題，導致原本公開的街拍影片已悄悄消失，至於刪除原因為何，街拍帳號並未說明，無法確認是否與台灣媒體的報導有關。
「那個凱文」、蔡瑞雪緋聞始末 3月同遊北海道遭拍
回顧爭議，「那個凱文」遭《鏡週刊》爆料與蔡瑞雪關係親密，兩人疑似被拍到在台北信義區擁吻，還被指同一天飛往日本北海道滑雪，卻刻意錯開返台時間。當時蔡瑞雪接連透過律師發表聲明，強調兩人是在2025年11月經朋友介紹認識，僅是普通朋友，王懷祖也曾告知她已與妻子分居、正在協商離婚，否認介入他人婚姻；至於網路流傳的滑雪影片，她則澄清畫面中的女子並非自己，同行男性也不是「那個凱文」而是滑雪教練。
風波期間，「那個凱文」妻子的IG還一度遭大量陌生帳號洗版，反覆留言「支持瑞雪，瑞雪沒有錯」，「那個凱文」則在事件後辭去《GQ Taiwan》編輯長職務，直到這次香港街拍影片曝光，才再度出現在大眾面前。
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香港街拍IG帳號「streetsnap.portrait」昨（22）日公開一段街頭訪問影片，意外捕捉到消失許久的「那個凱文」，畫面中，他頭戴黑色貝雷帽、身穿潮流T恤，搭配設計師品牌鞋款及精品包袋，打扮依舊相當講究。面對攝影師搭話，他主動提起時尚雜誌《GQ》，接著攝影師突然詢問：「你的前老闆是Kevin嗎？」他先是露出笑容，隨即回答：「我就是Kevin！」對話彷彿早已安排好，讓人覺得幾分刻意。
當攝影師詢問他來自哪裡，「那個凱文」先回答來自台灣，接著表示才剛搬過來，目前在香港生活，有意重新展開事業。只是這支影片22日上傳後，隨即被台灣媒體發現，相關報導紛紛以「蔡瑞雪不倫風波」、「那個凱文搬離台灣」為題，導致原本公開的街拍影片已悄悄消失，至於刪除原因為何，街拍帳號並未說明，無法確認是否與台灣媒體的報導有關。
「那個凱文」、蔡瑞雪緋聞始末 3月同遊北海道遭拍
回顧爭議，「那個凱文」遭《鏡週刊》爆料與蔡瑞雪關係親密，兩人疑似被拍到在台北信義區擁吻，還被指同一天飛往日本北海道滑雪，卻刻意錯開返台時間。當時蔡瑞雪接連透過律師發表聲明，強調兩人是在2025年11月經朋友介紹認識，僅是普通朋友，王懷祖也曾告知她已與妻子分居、正在協商離婚，否認介入他人婚姻；至於網路流傳的滑雪影片，她則澄清畫面中的女子並非自己，同行男性也不是「那個凱文」而是滑雪教練。
風波期間，「那個凱文」妻子的IG還一度遭大量陌生帳號洗版，反覆留言「支持瑞雪，瑞雪沒有錯」，「那個凱文」則在事件後辭去《GQ Taiwan》編輯長職務，直到這次香港街拍影片曝光，才再度出現在大眾面前。