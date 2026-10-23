強烈颱風薔琵逼近台灣，目前颱風警報已發布，今（23）日共有20縣市停止上班上課，蝦皮店到店一般門市也暫停一天，全聯小時達、萬家福家速配皆公告暫停服務。《NOWNEWS今日新聞》整理全聯、好市多、萬家福等全台各通路營業狀況，全聯、萬家福、好市多有開嗎？營業包一文看懂。
🟡「蝦皮店到店」颱風停班停課有開嗎？10月23日蝦皮一般門市停班停課當日暫停營業；智取門市停班停課當日正常營業；合作門市（美廉社等）依合作門市實際公告為主。
店到家宅配若當地政府公告停止上班/上課，則該區域店到家宅配服務將暫停配送。
🟡「全聯」、「大全聯」颱風有營業？10月23日全聯門市正常營業，小時達暫停服務
全聯、大全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達將視各地停班公告暫停外送服務，若未達停班課標準但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務。
🟡「好市多」颱風天有營業嗎？10月23日全台好市多正常營業
好市多全台賣場照常營運，商品備貨狀況皆正常，歡迎會員至賣場選購各式商品，同時提醒做好防颱準備，注意行車安全。
🟡「萬家福」颱風天有開嗎？10月23日全台萬家福正常營業，家速配暫停服務
萬家福量販與樂家康超市10月23日維持營業，外送線上購物與家速配對應停班縣市暫停服務或正常營運。
🟡「愛買」颱風天有營業嗎？部分愛買提早關門
愛買量販全台門市10月23日正常營業，仍會視天候因素，評估與調整各區分店的營業時間。
🟡「美廉社」颱風天有營業嗎？10月23日美廉社正常營業
10月23日全台門市正常營業。
🟡「IKEA」颱風天有開嗎？10月23日正常營業
未公告營業時間調整，若要出門前可先確認IKEA官方粉絲團是否有新公告。
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店到家宅配若當地政府公告停止上班/上課，則該區域店到家宅配服務將暫停配送。
全聯、大全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達將視各地停班公告暫停外送服務，若未達停班課標準但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務。
🟡「好市多」颱風天有營業嗎？10月23日全台好市多正常營業
好市多全台賣場照常營運，商品備貨狀況皆正常，歡迎會員至賣場選購各式商品，同時提醒做好防颱準備，注意行車安全。
🟡「萬家福」颱風天有開嗎？10月23日全台萬家福正常營業，家速配暫停服務
萬家福量販與樂家康超市10月23日維持營業，外送線上購物與家速配對應停班縣市暫停服務或正常營運。
愛買量販全台門市10月23日正常營業，仍會視天候因素，評估與調整各區分店的營業時間。
🟡「美廉社」颱風天有營業嗎？10月23日美廉社正常營業
10月23日全台門市正常營業。
🟡「IKEA」颱風天有開嗎？10月23日正常營業
未公告營業時間調整，若要出門前可先確認IKEA官方粉絲團是否有新公告。
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