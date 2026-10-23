中央氣象署預報員伍婉華表示，薔琵颱風遇上「台灣地形」這個大魔王，最新衛星雲圖可見西側雲系已遭破壞，宛如身體被切成一半，但東側海面雲系仍完整，平均七級暴風半徑維持320公里，今天傍晚颱風將沿台灣東北部近海北上，不排除打轉甚至登陸東北角，宜蘭山區慎防超大豪雨，北台灣多縣市也要留意大豪雨及強陣風。
薔琵颱風強度漸弱 預估明晚轉輕颱
伍婉華說明，薔琵颱風今天傍晚開始會沿著台灣東北部海岸線北上，颱風中心雖然沒有直接與中央山脈接觸，但薔琵的暴風圈、外圍環流在掃過台灣時，依舊會被地形破壞，因此薔琵的強度會從今天開始逐漸減弱，直到明天晚上減弱為輕颱。
颱風西側雲系遭切半 東側環流還是很強
伍婉華指出，觀察衛星雲圖能明顯發現，薔琵颱風的西側雲系已經沒那麼完整，而待在海面上的東側雲系，結構依然完整，且持續有強對流發展的「螺旋雨帶」，看起來颱風雖然像被切一半，但薔琵平均七級暴風半徑仍有320公里，西南側260公里、西北側300公里、東北側350公里、東南側350公里。
伍婉華也提及，台灣地形不只讓薔琵颱風結構被破壞，也讓薔琵颱風傍晚移動到宜蘭花蓮交界的近海後，會開始出現滯留、打轉或中心不規則晃動的情況，屆時颱風速度將相當緩慢，預計這樣的狀況會維持到明天清晨，直到明天上午，薔琵颱風比較遠離陸地，才會加速北上，暴風圈也才會進一步縮小。
薔琵減弱仍不能輕忽 大豪雨轟炸北東
伍婉華提醒，薔琵颱風的強度減弱，但整體路徑依舊相當靠近台灣，甚至不能排除在打轉時，中心登陸台灣東北角陸地的情況，因此各地的風雨還是相當顯著，宜蘭山區預估將有「超大豪雨」的雨勢，台北、新北、桃園、新竹、苗栗也要注意「大豪雨」出現。
風力方面，目前氣象署已觀測到蘭嶼15級，東吉島、花蓮12級，成功、彭佳嶼11級，澎湖、新屋10級；目前全台各沿海皆發布「陸上強風特報」，請注意平均風9級以上、陣風11級以上的風勢，澎湖更要注意平均風12級以上、陣風14級以上。
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伍婉華說明，薔琵颱風今天傍晚開始會沿著台灣東北部海岸線北上，颱風中心雖然沒有直接與中央山脈接觸，但薔琵的暴風圈、外圍環流在掃過台灣時，依舊會被地形破壞，因此薔琵的強度會從今天開始逐漸減弱，直到明天晚上減弱為輕颱。
伍婉華指出，觀察衛星雲圖能明顯發現，薔琵颱風的西側雲系已經沒那麼完整，而待在海面上的東側雲系，結構依然完整，且持續有強對流發展的「螺旋雨帶」，看起來颱風雖然像被切一半，但薔琵平均七級暴風半徑仍有320公里，西南側260公里、西北側300公里、東北側350公里、東南側350公里。
伍婉華也提及，台灣地形不只讓薔琵颱風結構被破壞，也讓薔琵颱風傍晚移動到宜蘭花蓮交界的近海後，會開始出現滯留、打轉或中心不規則晃動的情況，屆時颱風速度將相當緩慢，預計這樣的狀況會維持到明天清晨，直到明天上午，薔琵颱風比較遠離陸地，才會加速北上，暴風圈也才會進一步縮小。
伍婉華提醒，薔琵颱風的強度減弱，但整體路徑依舊相當靠近台灣，甚至不能排除在打轉時，中心登陸台灣東北角陸地的情況，因此各地的風雨還是相當顯著，宜蘭山區預估將有「超大豪雨」的雨勢，台北、新北、桃園、新竹、苗栗也要注意「大豪雨」出現。
風力方面，目前氣象署已觀測到蘭嶼15級，東吉島、花蓮12級，成功、彭佳嶼11級，澎湖、新屋10級；目前全台各沿海皆發布「陸上強風特報」，請注意平均風9級以上、陣風11級以上的風勢，澎湖更要注意平均風12級以上、陣風14級以上。
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