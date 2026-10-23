（更新時間09:30，颱風暴風圈進入陸地）薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）暴風圈已經進入宜花東陸地，中央氣象署預報中心副主任伍婉華表示，預估今天下午暴風圈將籠罩台灣本島，今晚到明天上午就是颱風中心離台灣最近時刻，今（23）日上午颱風移動速度已經逐漸減慢，且中心可能在東部外海出現不規則運動，後續路徑仍要持續觀察，《NOWNEWS》也透過本文不斷整理薔琵颱風最新動態。
中度颱風薔琵，今（23）日上午9時，位置在鵝鑾鼻的東北東方約320公里處，以每小時16轉11公里的速度，向西北轉北進行，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。
🟡薔琵颱風警戒範圍
📍海上警戒：台灣附近各海面及巴士海峽
📍陸上警戒：台灣各地區、澎湖、馬祖
🟡薔琵颱風風雨影響
氣象署提醒，今天宜蘭縣山區有大豪雨、超大豪雨，台北市山區、新北市山區、桃園市山區有豪雨或大豪雨，新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣山區、苗栗縣山區、花蓮縣山區有大雨或豪雨，基隆、台北、新竹、苗栗、花蓮、台中、南投山區有大雨發生的機率。
風力方面，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣有平均風9級以上、陣風11級以上發生的機率；台北市、南投縣、嘉義市有平均風6級以上、陣風8級以上發生的機率。
🟡薔琵颱風最新動態
📌2026/10/23 09:30
暴風圈今下午籠罩台灣！薔琵路徑將出現不規則運動
颱風暴風圈預估今（23）日下午全面籠罩台灣本島，北部與東北部首當其衝，隨著颱風逼近東北部海面，移動速度將逐步放緩，且可能受地形影響產生不規則運動，今晚至明（24）日上午將是颱風中心最接近台灣的時刻，也是全台風雨最為劇烈的關鍵時段。
📌2026/10/23 08:00
國家級警報大響！氣象署發颱風強風告警
中央氣象署今（23）日上午7點45分起接連發布「颱風強風告警」災防告警訊息，警戒範圍涵蓋苗栗、台中、彰化沿海，以及台東蘭嶼與綠島，示警恐現致災強陣風。氣象署嚴正呼籲警戒區民眾立即進入堅固建築物掩蔽，切勿外出以策安全。
📌2026/10/23 07:30
氣象署發布巨浪告警 21縣市強風特報狂颳11級風
中央氣象署針對基隆、新北等6縣市發布災防告警「巨浪告警」，提醒沿海恐掀危險巨浪，呼籲民眾立即撤離沿岸。同時，氣象署亦對全台21縣市發布陸上強風特報，多達18縣市亮起橙色燈號，恐狂颳11級強陣風，全台風浪同步拉警報。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍海上警戒：台灣附近各海面及巴士海峽
📍陸上警戒：台灣各地區、澎湖、馬祖
🟡薔琵颱風風雨影響
氣象署提醒，今天宜蘭縣山區有大豪雨、超大豪雨，台北市山區、新北市山區、桃園市山區有豪雨或大豪雨，新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣山區、苗栗縣山區、花蓮縣山區有大雨或豪雨，基隆、台北、新竹、苗栗、花蓮、台中、南投山區有大雨發生的機率。
風力方面，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣有平均風9級以上、陣風11級以上發生的機率；台北市、南投縣、嘉義市有平均風6級以上、陣風8級以上發生的機率。
📌2026/10/23 09:30
暴風圈今下午籠罩台灣！薔琵路徑將出現不規則運動
颱風暴風圈預估今（23）日下午全面籠罩台灣本島，北部與東北部首當其衝，隨著颱風逼近東北部海面，移動速度將逐步放緩，且可能受地形影響產生不規則運動，今晚至明（24）日上午將是颱風中心最接近台灣的時刻，也是全台風雨最為劇烈的關鍵時段。
📌2026/10/23 08:00
國家級警報大響！氣象署發颱風強風告警
中央氣象署今（23）日上午7點45分起接連發布「颱風強風告警」災防告警訊息，警戒範圍涵蓋苗栗、台中、彰化沿海，以及台東蘭嶼與綠島，示警恐現致災強陣風。氣象署嚴正呼籲警戒區民眾立即進入堅固建築物掩蔽，切勿外出以策安全。
氣象署發布巨浪告警 21縣市強風特報狂颳11級風
中央氣象署針對基隆、新北等6縣市發布災防告警「巨浪告警」，提醒沿海恐掀危險巨浪，呼籲民眾立即撤離沿岸。同時，氣象署亦對全台21縣市發布陸上強風特報，多達18縣市亮起橙色燈號，恐狂颳11級強陣風，全台風浪同步拉警報。
更多「薔琵颱風」相關新聞。