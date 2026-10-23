薔琵颱風（國際命名：CHAMPI），中央氣象署預報中心副主任伍婉華表示，颱風今（23）日傍晚移動到東北部近海後，會因地形影響減速滯留、打轉，直到明（24）日上午才加速北上，最強風雨將持續約18小時，薔琵颱風中心不排除登陸宜蘭或東北角，宜蘭山區慎防超大豪雨，北部多地也有大豪雨風險，蘭嶼已觀測到15級強陣風。
中度颱風薔琵，今（23）日上午11時，位置在宜蘭的東南方約260公里處，以每小時11轉15公里的速度，向西北轉北進行，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。
薔琵今晚大減速 近海打轉到明晨
伍婉華說明，薔琵颱風即將完成北轉，目前暴風圈籠罩本島，受到台灣地形影響，今天傍晚移動到宜蘭花蓮交界的近海後，會開始出現滯留、打轉或中心不規則晃動的情況，屆時颱風速度將相當緩慢，預計這樣的狀況會維持到明天清晨，直到明天上午，薔琵颱風才會加速北上。
伍婉華強調，由於台灣東半部地形變化大，薔琵颱風在近海打轉的這段期間，颱風中心仍不排除有「登陸東北角或宜蘭」的可能，但無論是否登陸，薔琵颱風與台灣的距離都相當接近，北台灣平地山區、宜蘭、東北角都要注意豪雨威脅。
暴風圈明晚才脫離 宜蘭慎防超大豪雨
伍婉華也提及，薔琵颱風今天傍晚開始打轉後，強度也會逐漸減弱，預估明天晚上減弱為輕颱，320公里的暴風半徑，則是還能維持半天，直到明天清晨逐漸縮小，預計暴風圈明晚至深夜脫離台灣本島。
提醒民眾，薔琵颱風最強的風雨，從今天中午已經開始影響，宜蘭已經出現60毫米的時雨量，宜蘭山區預估將出現「超大豪雨」的雨勢，台北、新北、桃園、新竹、苗栗也要注意「大豪雨」出現，尤其是山區；最強風雨預計持續至明天清晨，但若颱風滯留打轉時間較久，不排除拉長到明天上午。
風力方面，目前氣象署已觀測到蘭嶼15級，東吉島、花蓮12級，成功、彭佳嶼11級，澎湖、新屋10級；目前全台各沿海皆發布「陸上強風特報」，請注意平均風9級以上、陣風11級以上的風勢，澎湖更要注意平均風12級以上、陣風14級以上。
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伍婉華說明，薔琵颱風即將完成北轉，目前暴風圈籠罩本島，受到台灣地形影響，今天傍晚移動到宜蘭花蓮交界的近海後，會開始出現滯留、打轉或中心不規則晃動的情況，屆時颱風速度將相當緩慢，預計這樣的狀況會維持到明天清晨，直到明天上午，薔琵颱風才會加速北上。
伍婉華強調，由於台灣東半部地形變化大，薔琵颱風在近海打轉的這段期間，颱風中心仍不排除有「登陸東北角或宜蘭」的可能，但無論是否登陸，薔琵颱風與台灣的距離都相當接近，北台灣平地山區、宜蘭、東北角都要注意豪雨威脅。
伍婉華也提及，薔琵颱風今天傍晚開始打轉後，強度也會逐漸減弱，預估明天晚上減弱為輕颱，320公里的暴風半徑，則是還能維持半天，直到明天清晨逐漸縮小，預計暴風圈明晚至深夜脫離台灣本島。
提醒民眾，薔琵颱風最強的風雨，從今天中午已經開始影響，宜蘭已經出現60毫米的時雨量，宜蘭山區預估將出現「超大豪雨」的雨勢，台北、新北、桃園、新竹、苗栗也要注意「大豪雨」出現，尤其是山區；最強風雨預計持續至明天清晨，但若颱風滯留打轉時間較久，不排除拉長到明天上午。
風力方面，目前氣象署已觀測到蘭嶼15級，東吉島、花蓮12級，成功、彭佳嶼11級，澎湖、新屋10級；目前全台各沿海皆發布「陸上強風特報」，請注意平均風9級以上、陣風11級以上的風勢，澎湖更要注意平均風12級以上、陣風14級以上。
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