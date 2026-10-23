中央氣象署預報中心副主任伍婉華表示，薔琵颱風移動速度逐漸放慢，今（23）日晚上至明（24）日凌晨，預計會在台灣東北部海域滯留打轉，中心不排除進一步靠近陸地，屆時颱風「10級暴風圈」將掃進新北、宜蘭及基隆北海岸，瞬間陣風恐達12至13級以上，若滯留時間拉長，強風威脅也將持續更久；此外，宜蘭山區慎防超大豪雨，北台灣多縣市也要留意大豪雨。
中度颱風薔琵，今（23）日下午2時，位置在宜蘭的東南方約200公里處，以每小時6轉15公里的速度，向北北東進行，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。
薔琵今晚滯留打轉 10級暴風圈掃進新北、宜蘭、基隆
伍婉華說明，薔琵颱風的移動速度正在逐漸放慢，今天傍晚至明天凌晨，受到台灣地形、導引氣流較弱等影響，將會在台灣東北部海域出現「中心打轉、滯留」的情況，打轉過程中，颱風中心有可能更靠近台灣陸地，但目前評估「登陸」機率還是偏低。
薔琵颱風10級風平均暴風半徑為120公里，伍婉華提醒，今天傍晚過後，10級暴風圈將掃進「新北、宜蘭、基隆北海岸」等地，要注意平均風來到10級、瞬間陣風更會來到12至13級以上，「如果薔琵颱風滯留打轉時間較長，這些地區就要特別留意持續更久的強風威脅。」
宜蘭山區防超大豪雨 全台陸上強風特報
伍婉華提醒，薔琵颱風最強的風雨，從現在開始影響至明天上午，宜蘭已經不斷出現60毫米的時雨量，宜蘭山區預估將出現「超大豪雨」的雨勢，台北、新北、桃園、新竹、苗栗也要注意「大豪雨」出現，尤其是山區，22日0時至23日14時，宜蘭縣太平山已累積500毫米雨量、台中市南湖圈谷293毫米，台北市茶製場249.5毫米。
風力方面，目前氣象署已觀測到蘭嶼15級，東吉島、花蓮12級，成功、彭佳嶼11級，澎湖、新屋10級；目前全台各沿海皆發布「陸上強風特報」，請注意平均風9級以上、陣風11級以上的風勢，澎湖更要注意平均風12級以上、陣風14級以上。
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伍婉華說明，薔琵颱風的移動速度正在逐漸放慢，今天傍晚至明天凌晨，受到台灣地形、導引氣流較弱等影響，將會在台灣東北部海域出現「中心打轉、滯留」的情況，打轉過程中，颱風中心有可能更靠近台灣陸地，但目前評估「登陸」機率還是偏低。
薔琵颱風10級風平均暴風半徑為120公里，伍婉華提醒，今天傍晚過後，10級暴風圈將掃進「新北、宜蘭、基隆北海岸」等地，要注意平均風來到10級、瞬間陣風更會來到12至13級以上，「如果薔琵颱風滯留打轉時間較長，這些地區就要特別留意持續更久的強風威脅。」
伍婉華提醒，薔琵颱風最強的風雨，從現在開始影響至明天上午，宜蘭已經不斷出現60毫米的時雨量，宜蘭山區預估將出現「超大豪雨」的雨勢，台北、新北、桃園、新竹、苗栗也要注意「大豪雨」出現，尤其是山區，22日0時至23日14時，宜蘭縣太平山已累積500毫米雨量、台中市南湖圈谷293毫米，台北市茶製場249.5毫米。
風力方面，目前氣象署已觀測到蘭嶼15級，東吉島、花蓮12級，成功、彭佳嶼11級，澎湖、新屋10級；目前全台各沿海皆發布「陸上強風特報」，請注意平均風9級以上、陣風11級以上的風勢，澎湖更要注意平均風12級以上、陣風14級以上。
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