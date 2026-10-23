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▲薔琵颱風移動速度減慢，暴風圈籠罩台灣本島，今晚至明晨，颱風中心可能在東北部外海出現不規則運動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵今晚宜蘭近海逆時針打轉 新北、宜蘭慎防13級強陣風

▲氣象署說明，薔琵颱風會在宜蘭近海「逆時針畫圈龜速打轉」。（圖／記者張志浩攝）

蘭嶼狂吹15級陣風 10.6米巨浪創歷史新高

▲隨著薔琵颱風暴風圈進入台灣陸地，今晚到明天上半天，是降雨最劇烈的時段，尤其北台灣、宜蘭要留意大豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）速度放慢，中央氣象署科長林秉煜表示，颱風中心預計今晚至明晨在宜蘭近海逆時針「畫圈龜速打轉」，明晨再轉向北上。今晚將是風雨最猛烈時段，新北、宜蘭及基隆北海岸慎防12至13級以上強陣風，宜蘭山區恐有超大豪雨，雙北、桃園及新竹山區也要留意大豪雨。中度颱風薔琵，今（23）日下午5時，位置在宜蘭的東南方約140公里處，以每小時10轉17公里的速度，向北北東進行，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。林秉煜指出，薔琵颱風的十級暴風圈已在今天傍晚五點碰觸宜蘭蘇澳，七級暴風圈持續籠罩整個台灣本島，颱風中心持續往台灣陸地偏折且速度放慢，颱風預計於深夜至凌晨期間，在宜蘭近海「逆時針畫圈龜速打轉」，隨後於明天清晨再次受到導引氣流牽引北上離開。林秉煜提醒，颱風10級暴風圈逐漸掃進「新北、宜蘭、基隆北海岸」等地，要注意平均風來到10級、瞬間陣風更會來到12至13級以上，「如果薔琵颱風滯留打轉時間較長，這些地區就要特別留意持續更久的強風威脅。」降雨方面，颱風外圍環流帶來猛烈雨彈，宜蘭地區日累積雨量已突破488毫米，直逼超大豪雨等級標準，預估宜蘭山區會有超大豪雨，雙北、桃園及新竹山區則有大豪雨發生的機率，此外，北部與花蓮地區以及中部山區也需隨颱風逼近防範大雨或豪雨威脅。林秉煜也補充，受到薔琵強烈環流威脅，各地風力明顯增強，蘭嶼測站今日不僅颳出15級最大陣風，更於凌晨3時觀測到高達10.6公尺的巨浪，創下該站設立9年來的歷史新高紀錄。氣象署警告，各地平均風力可達7至9級，東半部沿海及山區陣風更恐達11至12級，民眾接獲強風告警警報應迅速進入室內避難。