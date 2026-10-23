中颱薔琵（國際命名：CHAMPI）持續逼近，中央氣象署預報中心副主任伍婉華表示，颱風暴風圈預估今（23）日下午全面籠罩台灣本島，北部與東北部首當其衝，隨著颱風逼近東北部海面，移動速度將逐步放緩，且可能受地形影響產生不規則運動，今晚至明（24）日上午將是颱風中心最接近台灣的時刻，也是全台風雨最為劇烈的關鍵時段。
今晚至明晨最接近台灣 路徑恐不規則運動
伍婉華說明，薔琵颱風今天會持續朝西北靠近台灣，傍晚移動至東北部海面上時，受地形牽引，很有可能出現不規則運動，路徑變數仍高，不過登陸機率偏低，今晚至明日清晨颱風距離本島最近，環流長時間掃過北部與東北部，導致強風豪雨持續時間顯著拉長，各地民眾務必嚴加提防劇烈天候威脅。
薔琵颱風風浪恐破10米 宜蘭慎防13級強陣風
伍婉華提醒，台灣北部、東北部今早都已出現明顯雨勢，宜蘭部分地區每小時雨量已達40至60毫米，其他地區也有每小時約40毫米的降雨，提醒今天宜蘭要注意超大豪雨地區，台北、新北、桃園也要慎防大豪雨，中部、東部、南部山區則以間歇性降雨為主，澎湖、金門、馬祖則可能出現零星短暫雨。
風浪方面，北部、東半部海面普遍出現6公尺以上巨浪，薔琵颱風中心經過的地區更可能掀起10公尺以上猛烈浪高，陸地陣風同樣強勁，蘭嶼已測得15級強陣風，東吉島達12級，氣象署特別提醒，離薔琵颱風較近的宜蘭，不排除出現13級以上致災性強陣風，平原與山區皆不可掉以輕心。
除了雨勢，颱風北上時花東地區位於背風面，台東與花蓮在今晚至明日清晨可能出現焚風，高溫恐達36度。伍婉華提醒，今明兩天全台海陸風力雨勢皆達高峰，民眾應避免前往沿海與山區活動，密切注意氣象署發布的最新警報，做好各項防颱應變措施。
我是廣告 請繼續往下閱讀
伍婉華說明，薔琵颱風今天會持續朝西北靠近台灣，傍晚移動至東北部海面上時，受地形牽引，很有可能出現不規則運動，路徑變數仍高，不過登陸機率偏低，今晚至明日清晨颱風距離本島最近，環流長時間掃過北部與東北部，導致強風豪雨持續時間顯著拉長，各地民眾務必嚴加提防劇烈天候威脅。
伍婉華提醒，台灣北部、東北部今早都已出現明顯雨勢，宜蘭部分地區每小時雨量已達40至60毫米，其他地區也有每小時約40毫米的降雨，提醒今天宜蘭要注意超大豪雨地區，台北、新北、桃園也要慎防大豪雨，中部、東部、南部山區則以間歇性降雨為主，澎湖、金門、馬祖則可能出現零星短暫雨。
風浪方面，北部、東半部海面普遍出現6公尺以上巨浪，薔琵颱風中心經過的地區更可能掀起10公尺以上猛烈浪高，陸地陣風同樣強勁，蘭嶼已測得15級強陣風，東吉島達12級，氣象署特別提醒，離薔琵颱風較近的宜蘭，不排除出現13級以上致災性強陣風，平原與山區皆不可掉以輕心。
除了雨勢，颱風北上時花東地區位於背風面，台東與花蓮在今晚至明日清晨可能出現焚風，高溫恐達36度。伍婉華提醒，今明兩天全台海陸風力雨勢皆達高峰，民眾應避免前往沿海與山區活動，密切注意氣象署發布的最新警報，做好各項防颱應變措施。