薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）持續發布海上陸上警報，中央氣象署今（23）日上午10點最新「風雨預報」資料顯示，明（24）日「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣」等20縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
氣象署「雨量預測」上，10月23日下午2點至10月24日下午2點，「台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣山區」達停班課標準，未來24小時雨量達到200至400毫米，符合地方政府自訂標準。
「風力預報」部分，10月24日上午0點至10月24日上午6點，風力達標停班課地區包括「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣濱海鄉鎮、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣」，普遍要注意9至10級、10級至11級的強陣風。
今明風雨最劇烈 注意13級強陣風
氣象署預報中心副主任伍婉華提醒，台灣北部、東北部今早都已出現明顯雨勢，宜蘭部分地區每小時雨量已達40至60毫米，其他地區也有每小時約40毫米的降雨，提醒今天宜蘭要注意超大豪雨，台北、新北、桃園也要慎防大豪雨，中部、東部、南部山區則以間歇性降雨為主，澎湖、金門、馬祖則可能出現零星短暫雨。
風浪方面，北部、東半部海面普遍出現6公尺以上巨浪，薔琵颱風中心經過的地區更可能掀起10公尺以上猛烈浪高，陸地陣風同樣強勁，蘭嶼已測得15級強陣風，東吉島達12級，氣象署特別提醒，離薔琵颱風較近的宜蘭，不排除出現13級以上致災性強陣風，平原與山區皆不可掉以輕心。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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今明風雨最劇烈 注意13級強陣風
氣象署預報中心副主任伍婉華提醒，台灣北部、東北部今早都已出現明顯雨勢，宜蘭部分地區每小時雨量已達40至60毫米，其他地區也有每小時約40毫米的降雨，提醒今天宜蘭要注意超大豪雨，台北、新北、桃園也要慎防大豪雨，中部、東部、南部山區則以間歇性降雨為主，澎湖、金門、馬祖則可能出現零星短暫雨。
風浪方面，北部、東半部海面普遍出現6公尺以上巨浪，薔琵颱風中心經過的地區更可能掀起10公尺以上猛烈浪高，陸地陣風同樣強勁，蘭嶼已測得15級強陣風，東吉島達12級，氣象署特別提醒，離薔琵颱風較近的宜蘭，不排除出現13級以上致災性強陣風，平原與山區皆不可掉以輕心。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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