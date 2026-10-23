國家級警報突大響！受中颱薔琵影響，中央氣象署今（23）日上午7點45分起接連發布「颱風強風告警」災防告警訊息，警戒範圍涵蓋苗栗、台中、彰化沿海，以及台東蘭嶼與綠島，示警恐現致災強陣風。氣象署嚴正呼籲警戒區民眾立即進入堅固建築物掩蔽，切勿外出以策安全。
🟡國家級警報狂響！中彰苗與蘭嶼綠島急掩蔽
中央氣象署今（23）日上午7時45分與46分，接連透過災防告警系統（CBS）針對苗栗縣、台中市、彰化縣及台東縣發布「颱風強風告警」國家級警報，預估警戒將一路持續至上午9時45分。陸上警戒區域包括苗栗縣苑裡鎮；台中市大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、外埔區、大安區、大肚區、龍井區共8區；彰化縣鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、埔鹽鄉、二林鎮、芳苑鄉、大城鄉共9鄉鎮；以及台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉。
🟡慎防致災強陣風！氣象署籲進堅固建築掩蔽
氣象署嚴正警示，受強颱薔琵及其暴風圈影響，警戒區域內恐面臨致災性強烈陣風侵襲。氣象署呼籲民眾，一旦接獲手機災防警報，應「立即進入堅固建築物掩蔽」，切勿在戶外或空曠處逗留，並避免非必要的外出行程，以防強烈狂風造成人身傷害或突發意外事故。
🟡遠離高架橋與路樹！行車減速山區儘速避險
氣象署同時發布應變指引，處於室內時應緊閉門窗並遠離窗戶，在戶外請務必避開高架道路、橋梁或天橋、施工鷹架、路樹、廣告招牌及汽車等易被強風吹起之物品。行車途中若遭遇強陣風，應立即減速慢行或尋找安全掩蔽處停車；若位於山區、空曠農地或沿海空曠區域，務必儘速尋找堅固建築掩蔽。
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中央氣象署今（23）日上午7時45分與46分，接連透過災防告警系統（CBS）針對苗栗縣、台中市、彰化縣及台東縣發布「颱風強風告警」國家級警報，預估警戒將一路持續至上午9時45分。陸上警戒區域包括苗栗縣苑裡鎮；台中市大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、外埔區、大安區、大肚區、龍井區共8區；彰化縣鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、埔鹽鄉、二林鎮、芳苑鄉、大城鄉共9鄉鎮；以及台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉。
氣象署嚴正警示，受強颱薔琵及其暴風圈影響，警戒區域內恐面臨致災性強烈陣風侵襲。氣象署呼籲民眾，一旦接獲手機災防警報，應「立即進入堅固建築物掩蔽」，切勿在戶外或空曠處逗留，並避免非必要的外出行程，以防強烈狂風造成人身傷害或突發意外事故。
🟡遠離高架橋與路樹！行車減速山區儘速避險
氣象署同時發布應變指引，處於室內時應緊閉門窗並遠離窗戶，在戶外請務必避開高架道路、橋梁或天橋、施工鷹架、路樹、廣告招牌及汽車等易被強風吹起之物品。行車途中若遭遇強陣風，應立即減速慢行或尋找安全掩蔽處停車；若位於山區、空曠農地或沿海空曠區域，務必儘速尋找堅固建築掩蔽。