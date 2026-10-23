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▲氣象署對全台21縣市發布強風特報，多達18縣市亮起橙色燈號，慎防11級陣風。（圖／中央氣象署提供 cwa.gov.tw）

強颱薔琵逼近，全台風浪全面升級！中央氣象署今（23）日針對基隆、新北等6縣市發布災防告警「巨浪告警」，提醒沿海恐掀危險巨浪，呼籲民眾立即撤離沿岸。同時，氣象署亦對全台21縣市發布陸上強風特報，多達18縣市亮起橙色燈號，恐狂颳11級強陣風，全台風浪同步拉警報。受強颱薔琵影響，氣象署今晨7時26分發布「巨浪告警」國家級警報，警戒範圍涵蓋等6縣市沿海。氣象署示警，沿海有危險巨浪發生機率，目前東南部已觀測到10米巨浪，呼籲民眾立即遠離沿岸、嚴禁觀浪，並儘速離開海堤、河口、港區及沿海道路等高風險地帶。除了外海巨浪，陸上風力同樣狂暴。氣象署針對21縣市發布強風特報，一路颳到今晚11時。基隆、新北、桃園、中彰雲、高屏、宜花東等18縣市亮起「橙色燈號」，恐出現9級以上平均風或11級以上強陣風；台北市、南投縣及嘉義市則亮「黃色燈號」，亦有8級以上陣風機率。氣象署提醒，橙色燈號區域應避免戶外活動與行車，嚴防路樹、招牌、鐵皮屋及電線桿吹落倒塌；若在行車中應尋求安全處避風，並留意國道與高架道路降速封閉。黃色燈號區域亦應加強牢固戶外物品、減速慢行，慎防瞬間強風造成危害。