過去經常在緯來體育台露臉的正妹導播「耳機妹」今年正式從緯來離職，但持續有在主持Podcast節目《啦啦News》，目前朝KOL、網紅方向發展，也上過節目《小姐不熙娣》，疑似與主持人派翠克（柳柏丞）交情匪淺。耳機妹的男友今（23）日凌晨突然發文，稱她和派翠克喝酒後深夜續攤，且只有兩個人一對一，讓他覺得很不放心。該篇貼文火速在Threads引發討論，不少網友圍觀湊熱鬧，直呼「颱風天吃瓜」。
耳機妹疑深夜約會派翠克 男友發文尋人
耳機妹的王姓男友今日凌晨在Threads發文，對外求救：「我的女朋友，台灣緯來電視台耳機妹。今晚單獨赴約派翠克酒局，2人單獨吃飯至今到3點，然後轉戰下一間。說派翠克有女友讓我相信她，我應該相信嗎？」男友懷疑耳機妹與派翠克關係不單純，他隨後還補充，耳機妹已將定位關閉，他一度找不到人。
粉絲狂標記派翠克、檸檬帳號 圍觀看熱鬧
網友見狀立刻聞到八卦氣息，紛紛標註派翠克的帳號，要他出來回應，不過也有部分網友認為，有可能他口中的派翠克，不是大家認識的明星：「你說的派翠克，是明星派翠克？」、「假如這件事是真的，無數人在tag派翠克，他手機不是響爆震爆？怎麼樣也會馬上結束這個局」、「從頭到尾沒有派翠克的照片，有沒有可能派翠克只是幌子？」
對此，男友本人堅持稱耳機妹約會的就是男星派翠克，他也在留言區標註派翠克的帳號，嗆聲：「@patrickliu0721 別人的女友比較好玩嗎？」另外，也有其他粉絲標註派翠克的緋聞對象、啦啦隊女神檸檬的帳號，想知道她對此事的看法；不少人更以看熱鬧心態留言，開玩笑說：「颱風天吃瓜」、「先置板凳」、「卡一個」。
派翠克暫無回應 耳機妹反咬男友出軌在先
目前，男友表示自己已與耳機妹取得聯繫，她疑似已到派翠克家中休息。《NOWNEWS今日新聞》記者也嘗試與派翠克聯繫，但至截稿前尚未獲得回應。耳機妹也在Threads上反咬男友，稱他在交往期間還與前女友上床，兩人目前在網路上互相開撕。
耳機妹是誰？靠緯來直播爆紅、IG累積2.5萬追蹤
耳機妹去年在緯來體育台網路節目《ㄟˊ猜不到吧！》突然被攝影機拍到，害羞的反應還有甜美的臉蛋讓她瞬間爆紅，來賓撒基努更開玩笑說：「今天怎麼來了兩個啦啦隊，那邊有一個啊」，用手比向耳機妹，認證她的美貌。之後耳機妹IG粉絲數量快速上漲，目前已有2.5萬人追蹤，成為小有名氣的網紅，今年5月已宣布從緯來離職。
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耳機妹的王姓男友今日凌晨在Threads發文，對外求救：「我的女朋友，台灣緯來電視台耳機妹。今晚單獨赴約派翠克酒局，2人單獨吃飯至今到3點，然後轉戰下一間。說派翠克有女友讓我相信她，我應該相信嗎？」男友懷疑耳機妹與派翠克關係不單純，他隨後還補充，耳機妹已將定位關閉，他一度找不到人。
網友見狀立刻聞到八卦氣息，紛紛標註派翠克的帳號，要他出來回應，不過也有部分網友認為，有可能他口中的派翠克，不是大家認識的明星：「你說的派翠克，是明星派翠克？」、「假如這件事是真的，無數人在tag派翠克，他手機不是響爆震爆？怎麼樣也會馬上結束這個局」、「從頭到尾沒有派翠克的照片，有沒有可能派翠克只是幌子？」
對此，男友本人堅持稱耳機妹約會的就是男星派翠克，他也在留言區標註派翠克的帳號，嗆聲：「@patrickliu0721 別人的女友比較好玩嗎？」另外，也有其他粉絲標註派翠克的緋聞對象、啦啦隊女神檸檬的帳號，想知道她對此事的看法；不少人更以看熱鬧心態留言，開玩笑說：「颱風天吃瓜」、「先置板凳」、「卡一個」。
目前，男友表示自己已與耳機妹取得聯繫，她疑似已到派翠克家中休息。《NOWNEWS今日新聞》記者也嘗試與派翠克聯繫，但至截稿前尚未獲得回應。耳機妹也在Threads上反咬男友，稱他在交往期間還與前女友上床，兩人目前在網路上互相開撕。
耳機妹是誰？靠緯來直播爆紅、IG累積2.5萬追蹤
耳機妹去年在緯來體育台網路節目《ㄟˊ猜不到吧！》突然被攝影機拍到，害羞的反應還有甜美的臉蛋讓她瞬間爆紅，來賓撒基努更開玩笑說：「今天怎麼來了兩個啦啦隊，那邊有一個啊」，用手比向耳機妹，認證她的美貌。之後耳機妹IG粉絲數量快速上漲，目前已有2.5萬人追蹤，成為小有名氣的網紅，今年5月已宣布從緯來離職。