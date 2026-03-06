我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱文太太的IG被網灌爆，一排「支持瑞雪，瑞雪沒有錯」留言讓人看傻眼。（圖／IG）

「北一女神」蔡瑞雪近日遭週刊爆料，疑似介入《GQ Taiwan》已婚編輯長那個凱文王懷祖（Kevin Wang）的婚姻，2人被拍到在信義區親密擁吻，甚至相約前往北海道滑雪，整起事件迅速發酵，但是蔡瑞雪昨（5）日接連發出律師聲明，強調跟凱文僅為普通朋友，並指出男方早已與妻子分居、正在協商離婚，不過風波持續延燒，如今更燒到正宮社群平台，王懷祖老婆的IG被大量留言洗版，一排幽靈帳號狂刷「支持瑞雪，瑞雪沒有錯」，畫面曝光後再度引發討論。目前，那個凱文還未公開回應事件，但被發現社群帳號已默默刪除部分IG貼文，與老婆孩子有關的都已看不見，應是為了保護家人；另一方面，外界注意到他妻子的IG留言區突然湧入大批陌生帳號，不少留言內容幾乎一模一樣，不斷重複「支持瑞雪，瑞雪沒有錯」，被質疑疑似網軍或有組織留言灌版。不過留言區也並非一面倒，仍有不少網友替正宮打氣，留言鼓勵「加油」、「不要被影響」，希望她不要被輿論壓力干擾。蔡瑞雪整起事件源自《鏡週刊》日前曝光他跟那個凱文的行程，指出蔡瑞雪與凱文疑似為了避開外界目光，刻意錯開出入境時間。報導指出，2月17日凱文先獨自現身桃園機場第二航廈華航櫃檯報到出境，而同一天蔡瑞雪則在IG限時動態打卡華航貴賓室，看似各自出國，但實際上被指同日飛往日本；之後2月22日凱文先回台，蔡瑞雪則在2月28日才返台，2人刻意拉開返國時間，被外界質疑是在避嫌。對於連日討論，蔡瑞雪已透過律師發出5點聲明，表示自己與凱文是在2025年11月透過朋友介紹認識，平時僅是一般朋友關係，當時男方曾告知自己已與配偶分居並正在協商離婚，因此她只是以朋友身分給予關心與支持。聲明中也強調，媒體與網路流傳的部分情節與事實不符，屬於未經查證的不實揣測，相關言論已對她的名譽造成傷害，若持續散布不實內容，將蒐證後依法提起民、刑事訴訟。此外，針對Threads上流傳的滑雪影片，蔡瑞雪也再度澄清，指出影片中的女生不是她，也在IG上傳同行滑雪的男友人並非凱文而是教練，相關聯想皆為網友自行推測，並強調自己並未與凱文一同滑雪，為避免不實資訊持續擴散，未來將不再就此事另行回應。