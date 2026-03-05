我是廣告 請繼續往下閱讀

▲已婚網紅「那個凱文」傳出和蔡瑞雪爆出不倫戀。（圖／那個凱文臉書）

「北一女神」蔡瑞雪近日被週刊爆料，疑似介入時尚雜誌《GQ》已婚編輯長「那個凱文」（王懷祖）的家庭，兩人不但在信義區忘情擁吻，更相約赴北海道滑雪，不過蔡瑞雪今（5）日發布律師聲明澄清和男方只是普通朋友關係，沒有踰矩，稍早，她再度表示，今天下午，蔡瑞雪二度發表聲明：據《鏡週刊》報導，蔡瑞雪不僅被目擊在台北信義區的知名招待所、酒吧和「那個凱文」親密約會，兩人甚至在公眾場合情不自禁地擁吻，此外，雙方還被知情人士指認共同赴北海道二世谷滑雪。報導指出，蔡瑞雪和「那個凱文」為了避人耳目，安排海外行程時顯得相當謹慎，今年2月17日清晨六點多，凱文獨自帶著行李箱與滑雪裝備出現在桃園機場第二航廈，低調排隊辦理登機手續，儘管兩人在機場並未並肩同行，但就在同一個早晨，蔡瑞雪也在個人社群平台上大方曬出在華航貴賓室的限時動態。而這種「同天、同航線、不同框」的策略，雖然表面上看似各走各的，卻被知情人士看穿是刻意為之的掩護手段。另外，Threads上某徵信社也分享「雪地抓姦」影片，影射蔡瑞雪和「那個凱文」一起在北海道滑雪、親吻，「偷吃男說要出差，結果是滑雪滑到對方的身體裡」，對於種種憶測，蔡瑞雪嚴正駁斥，指出經過查證，網路上的男女滑雪影親密片和她毫無關係，影片中的女主角不是自己，也強調從來沒有和「那個凱文」共同滑雪的情事。