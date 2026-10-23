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王姓男友今（23）日爆料，派翠克深夜會面曾在緯來體育台擔任導播的女友「耳機妹」，他指稱女友與派翠克單獨吃飯、喝酒至凌晨3點，之後還轉往其他地方續攤，引發關注。對此派翠克透過經紀人回應，當天收工後與同事喝酒、討論工作，坦言不清楚對方的感情狀況，強調：「一切都是正常的朋友聚會，請勿過多揣測。」面對耳機妹男友公開點名，派翠克透過經紀人表示，自己近期連續工作多日，剛好趁收工後與同事聚會，「這幾天連續工作好幾天，今天收工，剛好跟同事去小酌一下，聊工作上的事宜。」至於耳機妹男友對兩人關係的質疑，派翠克則回應：「同事的感情狀況不清楚，一切都是正常的朋友聚會，請勿過多揣測。」事件起於耳機妹的王姓男友凌晨發文，稱女友單獨赴約派翠克，兩人吃飯至凌晨3點後又轉戰下一間店。男方表示，耳機妹曾以「派翠克有女友」要他放心，但他仍感到不安，因此上網詢問：「我應該相信嗎？」男方隨後補充，耳機妹已關閉定位，讓他一度無法掌握女友去向，並在留言區標註派翠克帳號，質問：「別人的女友比較好玩嗎？」貼文曝光後，不少網友標註派翠克要求回應，也有人質疑男方提到的是否確為藝人本人，或只是同名者。對此男方堅稱對象就是主持《小姐不熙娣》的派翠克，讓討論持續延燒。耳機妹過去擔任緯來體育台導播，因經常在節目中露臉受到注意，今年離職後朝KOL、網紅方向發展，仍持續主持Podcast節目《啦啦News》，也曾登上《小姐不熙娣》。如今派翠克證實收工後有小酌聚會，但將雙方關係定位為同事、朋友，否認外界過度聯想。