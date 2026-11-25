台灣人退休金到底領多少？勞保局公布115年9月最新統計，逾9成勞工選擇「一次領」而非月領，且每人平均僅領約57.57萬元！但別誤以為退休金只剩這麼少，這筆其實是雇主提繳6%的「勞退新制」，並非一般常說的「勞保老年給付」。《NOWNEWS》整理最新數據、雙重退休金盲點與30天猶豫期規則一次看。
🟡勞退一次領平均57萬，男女差逾22萬
根據勞保局115年9月統計，當月本人請領勞退新制「一次退休金」共1萬1,257件、核發逾64.8億元，平均每件領57萬5,705元（約57.57萬元）；其中男性平均領68.18萬元、女性平均領45.28萬元，相差約22.89萬元。若按年齡觀察，以剛滿60歲請領人數最多（2,629件、平均領91.51萬元），且逾9成勞工選擇一次領，月退休金首發僅1,219件。
🟡金額看似少別誤會！勞退與勞保是兩筆不同錢
許多民眾看到平均僅57.5萬元直呼「好少」，其實是掉進把「勞退」與「勞保」混為一談的盲點。這份統計指的是雇主每月提繳不低於6%至個人專戶的「勞工退休金（勞退新制）」，因2005年7月才上路、許多高齡請領者累積年資較短，加上平均拉低才顯得金額較少；上班族退休後還能另外請領社會保險的「勞保老年給付」（年資滿15年且滿65歲可月領年金），兩者互不衝突、可雙重請領。
🟡勞退有30天猶豫期，勞保核付終身不得變更
勞動部也提醒，兩者在請領反悔規則上截然不同：勞退新制已實施「30天猶豫期」，勞工若選月退，在首次入帳30天內可反悔改為一次領；但「勞保老年給付」完全沒有猶豫期，一旦經勞保局審核通過並核付入帳，終身不得再申請變更請領方式，送件前務必先登入系統試算評估。
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根據勞保局115年9月統計，當月本人請領勞退新制「一次退休金」共1萬1,257件、核發逾64.8億元，平均每件領57萬5,705元（約57.57萬元）；其中男性平均領68.18萬元、女性平均領45.28萬元，相差約22.89萬元。若按年齡觀察，以剛滿60歲請領人數最多（2,629件、平均領91.51萬元），且逾9成勞工選擇一次領，月退休金首發僅1,219件。
許多民眾看到平均僅57.5萬元直呼「好少」，其實是掉進把「勞退」與「勞保」混為一談的盲點。這份統計指的是雇主每月提繳不低於6%至個人專戶的「勞工退休金（勞退新制）」，因2005年7月才上路、許多高齡請領者累積年資較短，加上平均拉低才顯得金額較少；上班族退休後還能另外請領社會保險的「勞保老年給付」（年資滿15年且滿65歲可月領年金），兩者互不衝突、可雙重請領。
🟡勞退有30天猶豫期，勞保核付終身不得變更
勞動部也提醒，兩者在請領反悔規則上截然不同：勞退新制已實施「30天猶豫期」，勞工若選月退，在首次入帳30天內可反悔改為一次領；但「勞保老年給付」完全沒有猶豫期，一旦經勞保局審核通過並核付入帳，終身不得再申請變更請領方式，送件前務必先登入系統試算評估。