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▲沈伯洋上午赴內湖南港車掃。（圖／記者嚴俊強攝，2026.11.25）

▲高嘉瑜與支持者合影。（圖／記者嚴俊強攝，2026.11.25）

▲沈伯洋上午赴內湖南港車掃，支持者前來力挺。（圖／記者嚴俊強攝，2026.11.25）

針對被質疑拿取索羅斯補助，民進黨台北市長候選人沈伯洋日前對國民黨團總召傅崐萁提告造謠，求償新台幣100萬元，北院判決沈伯洋敗訴，相關案件持續引發討論。對此，沈伯洋今（25）日受訪時表示，申請世界各國的經費做研究，是學者夢寐以求的事，他認為，相信二審法官會有不同看法，「本來法官認為講這樣還有人信喔！現在好像真的還有人信」。沈伯洋今早與議員李建昌、何孟樺、王孝維及議員候選人高嘉瑜、陳又新、林家豪展開內湖南港車掃，雖是平日上午，但仍有許多民眾在路口等候，還因昨晚直播中，沈伯洋提醒「Puma Win」是第三人稱單數要加s，今天便有民眾舉著「Puma Wins」手舉牌，沈伯洋也不斷呼籲「出來投，一定贏」。對於拿取索羅斯補助一事，沈伯洋表示，申請世界各國的經費做研究，是學者夢寐以求的事，而開放社會基金會（OSF）佔所有的經費沒有很高，僅一、兩成，對於當時傅崐萁的造謠，他有提告，現在二審上訴中。對於一審判決結果，沈伯洋認為，法官沒有判傅崐萁賠償，因為法官說「傅這樣講沒什麼人會相信」，當時覺得法官說的有一定道理，現在二審可能有不同看法，「本來法官認為講這樣還有人信喔！現在好像真的還有人信」，相信在二審時，法官考量有不同想法。媒體關心，沈伯洋昨直播觀看人數一度突破10萬，也登上即時直播排行榜第一。沈伯洋表示，排名可能有語言或地區的限定，若以全球直播來看，應是在前十名，但仍會戒慎恐懼，網路流量並不代表選票，不過，讓世界看見台灣這樣的選舉，都是很正面的事。另外，資深藝人蔡康永在社群貼文，「也許有某種原因暫時沒辦法邁向自己想過的生活，但起碼可以不要故意邁向自己不想過的生活」，被外界聯想至選舉。沈伯洋表示，不妄加揣測，但若將蔡康永的說法應用在選舉上也很有道理，比喻也很不錯，妙語如珠。媒體問及，市長蔣萬安昨發布影片，也將Threads貼文印出來討論，與沈伯洋前天直播的方式相似。沈伯洋則說，兩位市長候選人都把市民的話印出來給大家看，代表都想傾聽市民的聲音，對市民而言應是樂見的事。