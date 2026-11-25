中央氣象署表示，今明兩天（11月25日至11月26日）受華南雲雨區及東北季風影響，全台降雨機率提高，中部以北、東半部天氣濕涼，周五（11月27日）水氣減少、天氣短暫回穩。不過，周六投票日（11月28日）又有東北季風南下，台北、北海岸及東半部仍有降雨機率，提醒民眾外出投票留意天氣變化。
今天天氣：下半天水氣變多 全台雨勢再起
11月25日今天的天氣，氣象署提及，東北季風持續影響，北部及宜花整日濕涼，溫度介於16至20度左右，其他地區低溫為16到18度，高溫則是24至26度，感受稍涼，外出請記得加件外套注意保暖。
降雨方面，上半天降雨較緩和，不過各地雲量偏多，尤其大台北、宜蘭、中南部山區持續為陰雨的天氣，下半天水氣增多，各地雨勢再增加，外出建議都要攜帶雨具，同時水氣跟溫度配合下，3500公尺以上高山有零星降雪機率，前往山區請注意安全。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：華南雲雨區東移 全台持續有雨
11月26日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，早晚天氣仍涼，華南雲雨區東移，各地皆有降雨的機率，中部以北、花東有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。
一周天氣：選舉日東北季風增強 北北基、宜花東有局部雨
氣象署提到，周六選舉日會有一波東北季風增強，不過水氣偏少，全台各地天氣都以多雲到晴為主，不過迎風面基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島都還是有局部短暫雨發生機會，建議民眾出門投票還是要攜帶雨具備用。
周六氣溫方面，雖然周六投票日白天降雨比較局部，但冷空氣仍會帶來影響，北部、宜花白天高溫23至25度，中南部、台東26至29度，周六入夜後至周日（11月29日）清晨，各地早晚低溫只有17至20度，局部空曠地區受輻射冷卻影響，可能再降1至2度，日夜溫差相當明顯。
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11月25日今天的天氣，氣象署提及，東北季風持續影響，北部及宜花整日濕涼，溫度介於16至20度左右，其他地區低溫為16到18度，高溫則是24至26度，感受稍涼，外出請記得加件外套注意保暖。
降雨方面，上半天降雨較緩和，不過各地雲量偏多，尤其大台北、宜蘭、中南部山區持續為陰雨的天氣，下半天水氣增多，各地雨勢再增加，外出建議都要攜帶雨具，同時水氣跟溫度配合下，3500公尺以上高山有零星降雪機率，前往山區請注意安全。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：華南雲雨區東移 全台持續有雨
11月26日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，早晚天氣仍涼，華南雲雨區東移，各地皆有降雨的機率，中部以北、花東有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。
氣象署提到，周六選舉日會有一波東北季風增強，不過水氣偏少，全台各地天氣都以多雲到晴為主，不過迎風面基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島都還是有局部短暫雨發生機會，建議民眾出門投票還是要攜帶雨具備用。
周六氣溫方面，雖然周六投票日白天降雨比較局部，但冷空氣仍會帶來影響，北部、宜花白天高溫23至25度，中南部、台東26至29度，周六入夜後至周日（11月29日）清晨，各地早晚低溫只有17至20度，局部空曠地區受輻射冷卻影響，可能再降1至2度，日夜溫差相當明顯。