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▲7-11聖誕節福袋來了！自12月1日起開賣56款福袋，共集結9大人氣IP，價位有499元、799元、999元三種。（圖／7-11提供）

▲7-11福袋絨毛包福袋售價499元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11福袋造型零錢包499元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11福袋20cm輕量導磁含蓋湯炒鍋。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11福袋造型坐墊附大毛毯。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11扭蛋機組售價999元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11福袋42L可爬梯輪摺疊購物車。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11福袋Giaretti珈樂堤全電壓微電腦收納鍋（共6款）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11福袋控電熱毯（共6款）。（圖／記者鍾怡婷攝）

7-11聖誕節福袋來了！自12月1日起開賣56款福袋，共集結9大人氣IP，價位有499元、799元、999元三種，買任一福袋除了有機會抽中鎮金店兩百萬金磚、歐美澳亞雙人來回機票、以及首週天天抽百萬OPENPOINT點數外，今年更因應消費者喜愛隨機開袋驚喜熱潮，加入「立即獎」保底通通有獎，有機會抽中OWALA水壺，且搭配活動買福袋可現折100元。今年7-11聖誕福袋集結長腿Hello Kitty、長腿Kuromi、貓貓蟲咖波、拉拉熊、小熊維尼日本插畫家系列Nagano、皮克斯、經典史努比限定圖素與全新登場的線條小狗與西村優志共9大人氣IP。大獎有鎮金店10兩金磚1名、星宇航空四大洲航點雙人來回機票共10名，全系列福袋今年更加入保證中獎的立即獎機制，有機會獲得OPENPOINT點數7點、711點、OWALA水瓶以及品牌包款。📍兩用絨毛包/拼接包+造型零錢包（共7款）📍20cm輕量導磁含蓋湯炒鍋（共5款）福袋內容：品牌優惠券34張+1組序號+最高價值234元5樣零食飲料組。📍角色立體造型坐墊+大毛毯組（共9款）福袋內容：品牌優惠券34張+2組序號+最高價值234元5樣零食飲料組。📍扭蛋機組（共7款）📍42L可爬梯輪摺疊購物車（共7款）📍Wonder旺德微電腦溫控電熱毯（共6款）📍Giaretti珈樂堤全電壓微電腦收納鍋（共6款）福袋內容：品牌優惠券34張+3組序號。此品無附贈門市零食飲料組◾頭獎- justgold鎮金店10兩金磚1名（價值225萬）◾貳獎-星宇航空四大洲航點來回機票共10名（總價值合計138萬）◾加碼獎：12月1日到12月7日間，天天抽「100萬OPENPOINT點數」，共7名（每日20:00公佈中獎序號於官方FB社團）◾立即獎-福袋抽獎券有一格恭喜中獎，有機會獲得OPENPOINT點數 或 獎項贈品，獎項價值199元至1,699元，OPENPOINT點數依照相關流程完成領取、商品持條碼至任意門市完成預購。2026年12月1日（二）00:00起於全台7-11門市現貨開賣12月1日起至12月6日，【聖誕黑皮購】滿999折100，不限新舊用戶、每人可使用6次；「福饕+」會員購買聖誕福袋享OP回饋，$499享50點/$799享80點/$999享100點回饋，總量50萬點。12月1日至12月6日限時6天「聖誕購物節」，使用5家指定銀行或5項指定支付工具結帳滿999元立折100元優惠，買單個999元福袋就可現抵100元。