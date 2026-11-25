號稱全台最大百貨的台中「D-ONE第一大天地」，官網仍標示「預計2026年底完工營運」，近日卻爆出財務與工程雙重危機。《NOWNEWS》接獲爆料，該公司11月薪資延遲半個月未發、連離職員工也遭欠薪，工程恐落後至少一年，意味著年底開幕的承諾恐跳票，連大股東廣三SOGO也傳拖欠貨款；業者與台中市勞工局最新回應一次看。
🟡11月薪資拖半月未發，連離職員工也遭欠薪
知情人士指出，第一大國際開發正常發薪日為每月5日，今年8、9月起便陸續延遲給薪，10月雖一度準時入帳，不料11月情況再度惡化。原訂11月5日發放的薪資，至截稿前延遲半個月仍未入帳，連11月已離職員工也尚未拿到應得報酬。
投訴人透露，員工致電詢問時，公司僅口頭致歉並一再順延，始終未提確切補發日，內部更盛傳公司因資金吃緊、正在等待新投資者進駐；而多數員工起初因為選擇相信公司，才遲遲未向勞工局反映。
🟡知情者指進度落後一年，後續關鍵工項未發包
除了欠薪爭議，由廣三SOGO與桂亞國際合資成立的第一大國際開發，時序已邁入11月下旬、距離年底僅剩一個多月，官網簡介至今仍白紙黑字標示「預計2026年底完工營運」，業者上月回應《NOWNEWS》時也強調「整體工程在確保最高品質下穩步推進中」。不過知情人士直言，現場進度恐已落後排程約1年，機電、帷幕、鋼筋、模板與出土等後續關鍵工項傳出都尚未發包，甚至連已立柱的鋼構表面漆都已出現褪色，年底開幕恐面臨跳票危機。
🟡大股東廣三也爆拖貨款，傳貸款卡關財務吃緊
不僅D-ONE傳出欠薪與工程延宕，另有資深協力廠商向《NOWNEWS》透露，與核心股東廣三SOGO長期合作往來向來正常，今年起卻罕見出現拖欠貨款情形，經多次溝通催討，近期才驚險收到款項。該名廠商更直言：「還有不少廠商沒收到錢！」業界盛傳與烏日高鐵建案貸款卡住、整體財務週轉吃緊有關。
🟡兩度求證第一大國際，公關稱已轉達上層主管
針對延遲給薪、工程發包進度及廣三SOGO貨款與財務傳聞，《NOWNEWS》分別於上週五（20日）及昨（24）日兩度透過通訊軟體向第一大國際開發公關窗口求證；公關窗口初步回覆表示「已轉達給上層主管，有回應會通知」，惟截至發稿前，開發商尚未提供進一步正式說明。
🟡中市勞工局曝未接申訴，教戰欠薪自保先調解
此外，台中市勞工局副局長羅群穆接受《NOWNEWS》電訪時表示，經查局內紀錄，目前第一大國際開發與廣三SOGO相關勞資爭議部分，「申訴跟調解都沒有收到」。
若勞工遇到雇主延遲發薪怎麼辦？羅群穆建議，勞方第一步可先向所屬勞工局申請勞資爭議調解，透過客觀公正的第三方協助雙方把難處講出來、共同做出最好的決定；若調解後勞方仍無法接受，再進一步提出申訴。
他也坦言，若資方確實面臨資金難處，「再罰錢也是拿不出錢」，但強調雇主積欠薪資依法仍須負責，「資方沒發薪的話也跑不掉」，勞工可備妥薪資轉帳紀錄、出勤與催討對話等證明提出調解或申訴以維權益。
📍D-ONE第一大天地小檔案
主辦機關：交通部鐵道局（設定地上權70年）
開發廠商：第一大國際開發股份有限公司（廣三SOGO、桂亞國際）
基地位置：台中市烏日區高鐵台中站旁（三鐵共構特區）
投資金額：約新台幣 260 億元
基地面積：約 15 公頃（約 4.8 萬坪）
總樓地板面積：約 18 萬 5,400 坪（商場營業面積約 10.6 萬坪）
規劃亮點：國際五星酒店、國際金融大樓、會展中心、24小時影城、隈研吾月亮灣空橋、全台最大立體停車場（逾5,000格車位）
工程進程：2024年6月30日動土、2025年4月30日鋼構立柱
預計營運時程：官網目前仍標示「預計2026年底完工營運」（最新確切時程待官方正式公告）
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知情人士指出，第一大國際開發正常發薪日為每月5日，今年8、9月起便陸續延遲給薪，10月雖一度準時入帳，不料11月情況再度惡化。原訂11月5日發放的薪資，至截稿前延遲半個月仍未入帳，連11月已離職員工也尚未拿到應得報酬。
投訴人透露，員工致電詢問時，公司僅口頭致歉並一再順延，始終未提確切補發日，內部更盛傳公司因資金吃緊、正在等待新投資者進駐；而多數員工起初因為選擇相信公司，才遲遲未向勞工局反映。
除了欠薪爭議，由廣三SOGO與桂亞國際合資成立的第一大國際開發，時序已邁入11月下旬、距離年底僅剩一個多月，官網簡介至今仍白紙黑字標示「預計2026年底完工營運」，業者上月回應《NOWNEWS》時也強調「整體工程在確保最高品質下穩步推進中」。不過知情人士直言，現場進度恐已落後排程約1年，機電、帷幕、鋼筋、模板與出土等後續關鍵工項傳出都尚未發包，甚至連已立柱的鋼構表面漆都已出現褪色，年底開幕恐面臨跳票危機。
不僅D-ONE傳出欠薪與工程延宕，另有資深協力廠商向《NOWNEWS》透露，與核心股東廣三SOGO長期合作往來向來正常，今年起卻罕見出現拖欠貨款情形，經多次溝通催討，近期才驚險收到款項。該名廠商更直言：「還有不少廠商沒收到錢！」業界盛傳與烏日高鐵建案貸款卡住、整體財務週轉吃緊有關。
🟡兩度求證第一大國際，公關稱已轉達上層主管
針對延遲給薪、工程發包進度及廣三SOGO貨款與財務傳聞，《NOWNEWS》分別於上週五（20日）及昨（24）日兩度透過通訊軟體向第一大國際開發公關窗口求證；公關窗口初步回覆表示「已轉達給上層主管，有回應會通知」，惟截至發稿前，開發商尚未提供進一步正式說明。
此外，台中市勞工局副局長羅群穆接受《NOWNEWS》電訪時表示，經查局內紀錄，目前第一大國際開發與廣三SOGO相關勞資爭議部分，「申訴跟調解都沒有收到」。
若勞工遇到雇主延遲發薪怎麼辦？羅群穆建議，勞方第一步可先向所屬勞工局申請勞資爭議調解，透過客觀公正的第三方協助雙方把難處講出來、共同做出最好的決定；若調解後勞方仍無法接受，再進一步提出申訴。
他也坦言，若資方確實面臨資金難處，「再罰錢也是拿不出錢」，但強調雇主積欠薪資依法仍須負責，「資方沒發薪的話也跑不掉」，勞工可備妥薪資轉帳紀錄、出勤與催討對話等證明提出調解或申訴以維權益。
主辦機關：交通部鐵道局（設定地上權70年）
開發廠商：第一大國際開發股份有限公司（廣三SOGO、桂亞國際）
基地位置：台中市烏日區高鐵台中站旁（三鐵共構特區）
投資金額：約新台幣 260 億元
基地面積：約 15 公頃（約 4.8 萬坪）
總樓地板面積：約 18 萬 5,400 坪（商場營業面積約 10.6 萬坪）
規劃亮點：國際五星酒店、國際金融大樓、會展中心、24小時影城、隈研吾月亮灣空橋、全台最大立體停車場（逾5,000格車位）
工程進程：2024年6月30日動土、2025年4月30日鋼構立柱
預計營運時程：官網目前仍標示「預計2026年底完工營運」（最新確切時程待官方正式公告）