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🟡11月薪資拖半月未發，連離職員工也遭欠薪

▲第一大國際開發當初風光舉辦記者會展示「D-ONE第一大天地」建築模型，喊出打造全台最大百貨，如今卻遭爆11月薪資延遲半個月未發，連離職員工也遭欠薪。（圖／記者金武鳳攝，2025.7.1)

🟡知情者指進度落後一年，後續關鍵工項未發包

▲回顧2025年7月「D-ONE第一大天地」工地現場資料照，當時剛完成鋼構立柱不久；如今時隔逾1年仍傳出關鍵工項未發包，能否趕在2026年底完工備受考驗。（圖／記者金武鳳攝，2025.7.1)

🟡大股東廣三也爆拖貨款，傳貸款卡關財務吃緊

🟡兩度求證第一大國際，公關稱已轉達上層主管

▲廣三SOGO主導的「D-ONE第一大天地」官網仍標示「預計2026年底完工營運」，針對欠薪與進度傳聞，第一大國際公關僅稱已轉達上層主管。（圖／翻攝自第一大國際開發官網）

🟡中市勞工局曝未接申訴，教戰欠薪自保先調解

▲針對「D-ONE第一大天地」傳出欠薪，台中市勞工局副局長羅群穆建議勞工遇遲發薪資可先申請勞資爭議調解，透過公正第三方協助溝通。（圖／NOWNEWS資料照)

號稱全台最大百貨的台中「D-ONE第一大天地」，官網仍標示「預計2026年底完工營運」，近日卻爆出財務與工程雙重危機。《NOWNEWS》接獲爆料，該公司11月薪資延遲半個月未發、連離職員工也遭欠薪，工程恐落後至少一年，意味著年底開幕的承諾恐跳票，連大股東廣三SOGO也傳拖欠貨款；業者與台中市勞工局最新回應一次看。知情人士指出，第一大國際開發正常發薪日為每月5日，今年8、9月起便陸續延遲給薪，10月雖一度準時入帳，不料11月情況再度惡化。投訴人透露，員工致電詢問時，公司，內部更盛傳公司因資金吃緊、正在等待新投資者進駐；而多數員工起初因為選擇相信公司，才遲遲未向勞工局反映。除了欠薪爭議，由廣三SOGO與桂亞國際合資成立的第一大國際開發，時序已邁入11月下旬、距離年底僅剩一個多月，官網簡介至今仍白紙黑字標示「預計2026年底完工營運」，業者上月回應《NOWNEWS》時也強調「」。不過知情人士直言，現場進度恐已落後排程約1年，，甚至連已立柱的，年底開幕恐面臨跳票危機。不僅D-ONE傳出欠薪與工程延宕，另有資深協力廠商向《NOWNEWS》透露，與核心股東廣三SOGO長期合作往來向來正常，今年起卻罕見出現拖欠貨款情形，經多次溝通催討，近期才驚險收到款項。該名廠商更直言：「」業界盛傳與烏日高鐵建案貸款卡住、整體財務週轉吃緊有關。針對延遲給薪、工程發包進度及廣三SOGO貨款與財務傳聞，《NOWNEWS》分別於上週五（20日）及昨（24）日兩度透過通訊軟體向第一大國際開發公關窗口求證；公關窗口初步回覆表示「」，惟截至發稿前，開發商尚未提供進一步正式說明。此外，台中市勞工局副局長羅群穆接受《NOWNEWS》電訪時表示，經查局內紀錄，若勞工遇到雇主延遲發薪怎麼辦？羅群穆建議，勞方，透過客觀公正的第三方協助雙方把難處講出來、共同做出最好的決定；他也坦言，若資方確實面臨資金難處，「再罰錢也是拿不出錢」，但強調雇主積欠薪資依法仍須負責，「資方沒發薪的話也跑不掉」，勞工可備妥薪資轉帳紀錄、出勤與催討對話等證明提出調解或申訴以維權益。：第一大國際開發股份有限公司（廣三SOGO、桂亞國際）：台中市烏日區高鐵台中站旁（三鐵共構特區）：約新台幣 260 億元：約 15 公頃（約 4.8 萬坪）：約 18 萬 5,400 坪（商場營業面積約 10.6 萬坪）：國際五星酒店、國際金融大樓、會展中心、24小時影城、隈研吾月亮灣空橋、全台最大立體停車場（逾5,000格車位）：2024年6月30日動土、2025年4月30日鋼構立柱程：官網目前仍標示「預計2026年底完工營運」（最新確切時程待官方正式公告）