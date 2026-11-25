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沈伯洋現場解微積分 沈政男揪「少了次方」

從認知作戰批到普發現金 沈政男質疑立場反覆

批都更政見沒搞清楚 沈政男：連現行政策都不知道

2026九合一選舉倒數，台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋掀起「數學大戰」。沈伯洋昨（24）日受訪時，應媒體要求當場解答微積分題目，最後算出答案為5。不過，精神科醫師沈政男隨即發文質疑，沈伯洋雖然算對最終答案，卻在解題過程中把次方與變數講錯，批評他「不求甚解」，更將批評延伸至沈伯洋過去在認知作戰、公共政策及市政議題上的發言，質疑從學術專業到市政藍圖，處處可見「不求甚解、信口開河、昨是今非」的痕跡。蔣萬安日前在公開影片中，將開根號題目誤稱為微積分，事後解釋是在「做效果」。沈伯洋24日受訪時被問及此事，隨後應媒體要求，現場解答一道定積分題目，最後算出答案為5。不過沈伯洋解題卻引來沈政男批評，沈伯洋在解題時提到，「所以它就會變成3x+2x」，但沈政男認為他講錯了，正確的積分結果應是「3x³ +2x²」，不是3x+2x。沈政男也說，檢驗一位台北市長候選人，不能只看口號，更要看言行是否禁得起事實檢驗。攤開沈伯洋一路以來的發言，從學術專業、認知作戰、公共政策到市政藍圖，處處可見「不求甚解、信口開河、昨是今非」的痕跡。沈政男指出，沈伯洋曾指稱2020年一批「蔡賴後援會」粉專先捧後殺是中共網軍所為，卻從未公布IP溯源或平台下架報告；引以為據的V-Dem境外假訊息第一指標，本質上也只是少數專家的主觀印象評分。他批評，從空汙、缺蛋、指稱里長與陸配為「第五縱隊」，到政大新生群組惡搞頭像誤傳成境外介選，凡是批評執政黨的聲音，通通套進「阿共的陰謀」；需要中間選民時，卻反過來說「抗中保台是中共貼給他的標籤」。談到公共政策，沈政男則批評沈伯洋立場「隨風轉向」，去年在野黨推動普發一萬元時，沈伯洋痛批「中共窮台」，今年執政黨跟進發一萬元，卻改口稱標準沒變；上週表決普發兩萬元時，嘴上喊反對舉債，卻缺席表決。沈政男也提及沈伯洋過去對毒品政策及死刑的發言，質疑他曾主張「在社區供給毒品跟乾淨針頭」、「大麻需要用合法化解決」，如今為了選票改口，甚至將反諷書名《死刑肯定論》拿來當成傾向死刑的證據。針對台北市政，沈政男批評，沈伯洋質疑「7599公辦都更」零動工，卻無視已有兩案簽約審議；對雙城論壇的態度，也從「滲透破口」轉變成「保留交流框架」。沈政男指出，沈伯洋將都更分回住宅規劃為「青年宅、婚育宅」，當成新的市政政見，卻不知道北市府兩年前就已推出「幸福住宅」，並受理逾7000人申請。他質疑，「連現行政策都沒搞清楚，兒虐數據用猜的，社宅戶數也不敢承諾。」沈政男最後強調，「政治可以有立場，但不能沒有基本功與誠信。」並批評，「這套靠貼標籤、誇大其詞、遇事就轉彎的話術，或許唬得了一時盲從的『洋流』，但面對務實理性的台北市民，這張空白支票註定混不進台北市政府！」