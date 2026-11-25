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國安基金有做事

川普跛腳影響可能有限

最恐慌階段已過但仍須留意AI監管與升息

台股近期大洗三溫暖，才剛從對AI失去信心的谷底反彈，迎來輝達執行長黃仁勳回歸的慶祝行情沒多久，今（25）日又遇美國新關稅消息打擊，失守4萬點關卡，下挫逾1600點。分析師表示，川普政府啟動關稅政策，以及美國國會調查半導體產能過剩問題影響台股今日走勢；最恐慌的階段可能已經過去，後續回穩、漸入佳境的機會較高。據外媒報導，美國貿易代表署（USTR）針對台灣、中國、日本、南韓及歐盟等16個主要貿易夥伴展開的「301條款」產能過剩調查，最快將於美東時間24日下午公布結果，預計對多項進口商品加徵關稅，且可能疊加在現行關稅之上。台股週一一度下探36811點，昨日隨著黃仁勳歸隊消息，盤中衝上40180點。今日則是重挫4.5%，暫報38299.50點，下跌1822.85點。啟發投顧分析師白易弘表示，台股今天早盤開低，主要受到美股走弱影響。美國費城半導體指數昨晚回跌，輝達股價也修正約6%，加上川普政府啟動相關政策，以及美國國會調查半導體產能過剩問題，引發市場波動，進一步衝擊台股表現。白易弘觀察，台股昨天才經歷一波強勢反攻，幾乎所有個股都出現漲停，今天則呈現漲多拉回，加權指數回測5日均線，短線主要是獲利了結宣洩。不過，從早盤盤勢來看，國安基金仍有進場護盤跡象，使得市場沒有出現太大跌勢，預期短線將在3.8萬點至3.9萬點區間震盪。至於美國新關稅政策的後續影響，白易弘認為，台股去年4月曾受到關稅衝擊，但這次情況可能不會那麼嚴重，最壞情況也可能就是重演去年關稅衝擊。此外，川普政府在期中選舉後「跛腳」——民主黨掌握參議院跟眾議院主要席次，川普政府沒有辦法為所欲為，如果關稅要實施還得過國會這關。白易弘指出，對台股影響消息面大於實質面；市場更需要留意美國是否進一步加強AI監管，以及升息預期升溫後，外資賣超、資金抽離等問題。操作上，短線仍應保持保守，不宜貿然擴大部位，或加槓桿。不過，台股最恐慌的階段可能已經過去，後續逐漸回穩、漸入佳境的機會較高。