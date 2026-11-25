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川普新關稅最快本週公布！台灣等16個經濟體全入列

新關稅恐疊加現行稅率！日韓歐盟有望維持15%上限

中國恐面臨更高關稅！美中貿易休戰協議明年1月到期

川普重建對等關稅體系！台灣政府嚴陣以待

美國總統川普準備再度祭出新一波關稅措施！據外媒報導，美國貿易代表署（USTR）針對台灣、中國、日本、南韓及歐盟等16個主要貿易夥伴展開的「301條款」產能過剩調查，最快將於美東時間24日下午公布結果，預計對多項進口商品加徵關稅，且可能疊加在現行關稅之上。知情人士透露，新關稅稅率將因各國情況而異，美方預計遵守已達成貿易協議國家的關稅上限，但中國若未能延長與美國的貿易休戰協議，恐面臨更高關稅。綜合《華爾街日報》、《路透社》報導，3名知情人士透露，川普政府即將公布針對16個主要貿易夥伴的產業產能過剩調查結果，最快可能於美東時間24日下午公布，美國貿易代表署預計提出新一輪關稅措施，涵蓋廣泛的進口商品。不過，確切公布時間仍可能變動。美國貿易代表署今年3月依據《1974年貿易法》第301條啟動調查，對象包括台灣、中國、印度、日本、南韓、墨西哥、越南、泰國、馬來西亞、印尼、瑞士、挪威、新加坡、孟加拉、柬埔寨及歐盟等16個經濟體。美方認為，這些經濟體透過政府補貼及政策支持等方式擴大製造業產能，造成結構性產能過剩，使企業得以低價大量出口商品，損害美國製造業利益。若調查認定相關政策構成不公平貿易措施，美方即可採取加徵關稅等反制措施。新關稅預計涵蓋上述經濟體的大部分出口商品，不過鋼鐵、鋁及汽車等已依其他國家安全相關法源課徵關稅的工業產品，可望排除在外。目前新關稅的具體稅率尚未明朗，但知情人士指出，美方將依各國情況量身制定不同稅率，其中墨西哥及挪威的商品可能暫時不會被加徵新關稅。白宮預計遵守已正式達成貿易協議國家的關稅上限，包括歐盟、日本及南韓的15%，以及馬來西亞的19%。至於越南、印度等其他國家，則可能面臨較高的關稅稅率。美國商務部前高階貿易官員馬傑勒斯（Ryan Majerus）分析，川普政府可能針對被認定在多個產業存在產能過剩問題的國家，提出15%至25%的新關稅，並疊加在今年7月針對未有效阻止強迫勞動產品貿易的經濟體所課徵的10%或12.5%關稅之上。不過，馬傑勒斯也指出，川普政府可能先提出較低的關稅稅率，並納入逐步調升關稅的條款，若相關國家未採取措施削減過剩產能，美方未來便可進一步提高稅率。川普政府將中國視為全球產能過剩問題的最大來源，認為中國大量生產的鋼鐵、鋁、電動車、家電及太陽能產品等商品湧入全球市場。中國則駁斥相關指控，強調出口表現反映的是自身競爭優勢。此外，美方此次調查也部分針對中國企業在越南、印尼及柬埔寨等東南亞國家的投資，認為部分企業藉由在當地生產銷往美國的商品，規避美國先前對中國課徵的關稅。根據預計於明年1月10日到期的美中貿易休戰協議，川普第二任期對中國商品加徵的關稅上限為20%，另有第一任期課徵、約25%的關稅。由於美方已對中國進口商品課徵12.5%的強迫勞動相關關稅，若維持20%的關稅上限，仍有7.5個百分點的加徵空間。不過，知情人士透露，若美中未能延長貿易休戰協議，中國因產能過剩問題面臨的關稅稅率將進一步提高。目前美中雙方也正致力於降低涉及300億美元非戰略性商品的雙邊關稅。美國最高法院今年2月裁定推翻川普先前推出的對等關稅措施，而川普政府今年3月啟動的產能過剩及強迫勞動相關301調查，目的之一便是重建原先遭最高法院推翻的全球關稅體系。然而，川普政府的關稅政策也在一定程度上推升美國消費品價格。根據《路透社》與益普索（Ipsos）在11月期中選舉後進行的民調，62%的受訪者支持撤銷相關關稅的措施。面對美方即將公布新一輪關稅調查結果，台灣府院也嚴陣以待。據了解，行政院副院長鄭麗君及行政院經貿談判辦公室官員預計今（25）日上午召開記者會說明現況，強調台美已達成貿易協議，政府將確保國家及產業利益。截至報導刊出為止，美國貿易代表署及白宮均未回應《路透社》的置評請求，新關稅的具體稅率及實施時間仍有待美方正式公布。