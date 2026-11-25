皮克敏手遊《Pikmin Bloom》玩家注意了，官方線上活動「2026 Pikmin Bloom之旅：各地挑戰神戶場」今（25）日開跑，本次特別向全球開放特殊「大型節慶蘑菇」，不論身在何處，「無需購買入場券」都能攻打節慶蘑菇玩法，且蘑菇不限人數、沒有免券名額限制，今明兩天，玩家可以利用每天3次免費挑戰，在「探險」欄位打節慶蘑菇，暫時不用戰戰兢兢的到處搶蘑菇。
節慶蘑菇連2天開放 每天3次免券隨便打
《Pikmin Bloom》大型節慶蘑菇將於11月25日上午8時至11月26日晚間10時59分（台灣時間）登場，活動期間會出現在每位玩家的蘑菇清單中，不論身處台灣或其他國家，都能直接加入挑戰，不需要前往指定活動地點。
官方指出，這次節慶巨菇沒有免券人數額滿限制，玩家每天3次免費蘑菇挑戰機會，都能自由選擇任意節慶巨菇參加，若當天免費次數用完，仍可使用蘑菇券繼續挑戰，且蘑菇打爆後還會再生，讓玩家不用擔心沒菇可打。
派一隻皮克敏也能打 神戶絕美明信片無痛入手
《Pikmin Bloom》本次活動沒有最低皮克敏數量限制，玩家即使只派出1隻皮克敏，也能加入挑戰，若不希望神戶限定明信片有太多皮克敏擋住美景，可以只派出1隻皮克敏，不過要注意的是，沒有購買入場券的玩家，不管打幾次免費的節慶蘑菇，都只會拿到同一款明信片。
如果玩家派出2隻皮克敏，則有機會帶回4星巨大蘑菇的特殊精華，但相關特殊精華獎勵僅限4星挑戰取得，依照過往《Pikmin Bloom》節慶活動機制，若想將4星獎勵完整帶回，建議至少派出24隻皮克敏，玩家可依自己的目的選擇派遣數量。
節慶蘑菇打完就有神秘箱 季節花朵精華也入手
獎勵部分，只要在活動時間內完成挑戰，就能獲得巨大蘑菇的神秘箱，以及《Pikmin Bloom》11月季節花朵精華，官方也提醒，由於免費的大型節慶蘑菇沒有人數上限，加上有大量使用者參加，玩家將會被分配到多個分流場次，顯示的參加人數可能低於實際玩家人數，但不影響遊戲體驗與獎勵。
此外，為紀念活動登場，《Pikmin Bloom》官方提供促銷代碼「26KBJOURNEYPC」，只要到「皮克敏網路商店」輸入促銷代碼，就能獲得「額外欄位、探險無人機、100片藍色花瓣」，以及可以拿到「蘑菇券」的「各地挑戰：活動前置任務」券。
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《Pikmin Bloom》大型節慶蘑菇將於11月25日上午8時至11月26日晚間10時59分（台灣時間）登場，活動期間會出現在每位玩家的蘑菇清單中，不論身處台灣或其他國家，都能直接加入挑戰，不需要前往指定活動地點。
官方指出，這次節慶巨菇沒有免券人數額滿限制，玩家每天3次免費蘑菇挑戰機會，都能自由選擇任意節慶巨菇參加，若當天免費次數用完，仍可使用蘑菇券繼續挑戰，且蘑菇打爆後還會再生，讓玩家不用擔心沒菇可打。
《Pikmin Bloom》本次活動沒有最低皮克敏數量限制，玩家即使只派出1隻皮克敏，也能加入挑戰，若不希望神戶限定明信片有太多皮克敏擋住美景，可以只派出1隻皮克敏，不過要注意的是，沒有購買入場券的玩家，不管打幾次免費的節慶蘑菇，都只會拿到同一款明信片。
如果玩家派出2隻皮克敏，則有機會帶回4星巨大蘑菇的特殊精華，但相關特殊精華獎勵僅限4星挑戰取得，依照過往《Pikmin Bloom》節慶活動機制，若想將4星獎勵完整帶回，建議至少派出24隻皮克敏，玩家可依自己的目的選擇派遣數量。
獎勵部分，只要在活動時間內完成挑戰，就能獲得巨大蘑菇的神秘箱，以及《Pikmin Bloom》11月季節花朵精華，官方也提醒，由於免費的大型節慶蘑菇沒有人數上限，加上有大量使用者參加，玩家將會被分配到多個分流場次，顯示的參加人數可能低於實際玩家人數，但不影響遊戲體驗與獎勵。
此外，為紀念活動登場，《Pikmin Bloom》官方提供促銷代碼「26KBJOURNEYPC」，只要到「皮克敏網路商店」輸入促銷代碼，就能獲得「額外欄位、探險無人機、100片藍色花瓣」，以及可以拿到「蘑菇券」的「各地挑戰：活動前置任務」券。