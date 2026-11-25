氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（25）日北台灣天氣偏涼，中南部白天則較舒適，但早晚仍有涼意，山區有局部降雨機會。今日清晨平地最低溫已降至13、14度，明（26）日起氣溫逐漸回升，周六（28日）投票日起乾空氣南下，各地天氣轉為穩定，預估下周白天將逐日升溫，首波大陸冷氣團短期內仍不會報到。
東北季風影響！今晨平地低溫下探13度
吳德榮表示，昨（24）日全台各地最高溫約23至28度，今日清晨中南部山區已有較明顯降雨。截至凌晨4時42分，各地平地最低溫約13至14度。
依歐洲模式預測，今、明兩天受到東北季風及中層水氣影響，各地可能出現局部零星降雨，山區雨勢相對明顯。今日北部偏涼，中南部白天舒適、早晚轉涼，明日氣溫則會逐漸回升。
今日各地氣溫預測為：北部13至21度、中部13至26度、南部14至28度、東部14至26度。
周五東北風再增強 投票日起天氣轉穩定
周五（27日）將有另一波小股東北風南下，大台北東側及東北部偶有局部零星降雨，其他地區大致晴時多雲。
到了周六（28日）投票日，乾空氣逐漸南下，全台天氣趨於穩定，西半部以晴朗為主，東半部則多雲時晴，偶爾可能局部少量飄雨。氣溫方面，北部舒適、南部稍微偏熱，各地早晚仍涼。
周日（29日）至下周二（12月1日），各地大致維持晴朗穩定。周日北部舒適、南部微熱，早晚偏涼；下周一、二氣溫持續上升，白天各地轉熱，但清晨及夜間仍有涼意，日夜溫差將更加明顯。
吳德榮指出，預估直到12月上旬，南方氣團仍偏強，目前尚未看到強冷空氣南下的跡象，想等到首波「大陸冷氣團」，恐怕還得再等等。
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吳德榮表示，昨（24）日全台各地最高溫約23至28度，今日清晨中南部山區已有較明顯降雨。截至凌晨4時42分，各地平地最低溫約13至14度。
依歐洲模式預測，今、明兩天受到東北季風及中層水氣影響，各地可能出現局部零星降雨，山區雨勢相對明顯。今日北部偏涼，中南部白天舒適、早晚轉涼，明日氣溫則會逐漸回升。
今日各地氣溫預測為：北部13至21度、中部13至26度、南部14至28度、東部14至26度。
周五（27日）將有另一波小股東北風南下，大台北東側及東北部偶有局部零星降雨，其他地區大致晴時多雲。
到了周六（28日）投票日，乾空氣逐漸南下，全台天氣趨於穩定，西半部以晴朗為主，東半部則多雲時晴，偶爾可能局部少量飄雨。氣溫方面，北部舒適、南部稍微偏熱，各地早晚仍涼。
周日（29日）至下周二（12月1日），各地大致維持晴朗穩定。周日北部舒適、南部微熱，早晚偏涼；下周一、二氣溫持續上升，白天各地轉熱，但清晨及夜間仍有涼意，日夜溫差將更加明顯。
吳德榮指出，預估直到12月上旬，南方氣團仍偏強，目前尚未看到強冷空氣南下的跡象，想等到首波「大陸冷氣團」，恐怕還得再等等。