統一發票9月、10月今（25）日下午13時30分將開出最新獎號，不過上一期發票你有沒有真的已經完整對過沒有遺漏呢？根據財政部清冊名單，上期一共有28位幸運者憑藉發票中大獎，包括17位中1000萬元、11位中200萬元，這些獎金領獎期限只到明年1月5日，錯過獎金就會充公。《NOWNEWS》本文也提供統一發票9月、10月完整開獎號碼、7月及8月一期發票中大獎清冊名單、統一發票領獎規則等，讓民眾一文掌握最新統一發票開獎資訊。
統一發票9月、10月開獎！完整獎號一次看
📌特別獎號碼：（下午13時30分開出後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：（下午13時30分開出後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：（下午13時30分開出後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
統一發票7月、8月大獎清冊名單：28張幸運兒消費明細、地點
▼特獎1000萬17張名單
一、中獎店家：全聯福利中心/消費金額548元
地址：基隆市中正區信四路11號1樓及底層
二、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額139元
地址：台北市信義區忠孝東路5段2號
三、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額27元
地址：台北市中正區漢口街1段36號1樓
四、中獎店家：KEBUKE/消費金額45元
地址：台北市中正區汀州路3段174號
五、中獎店家：Uber/消費金額10元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓
六、中獎店家：Breeze（銷售櫃位LOEWE）/消費金額24000元
地址：台北市信義區松智路17號
七、中獎店家：全家Family Mart/消費金額123元
地址：新北市新店區永安街81號1樓
八、中獎店家：美廉社/消費金額37元
地址：新北市五股區成泰路3段577巷132號
九、中獎店家：中油CPC/消費金額90元
地址：新北市新莊區中正路338號
十、中獎店家：美德耐美食生活廣場（銷售櫃位Hi-Life萊爾富）/消費金額115元
地址：新竹縣竹北市生醫路1段2號
十一、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額29元
地址：桃園市中壢區大同路141、143號1樓
十二、中獎店家：台北永和豆漿/消費金額65元
地址：桃園市中壢區榮民南路591號
十三、中獎店家：大和五金/消費金額1004元
地址：桃園市八德區豐德路416號
十四、中獎店家：安慶藥局/消費金額100元
地址：桃園市桃園區安慶街91號1樓
十五、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額100元
地址：台中市梧棲區中華路1段982號
十六、中獎店家：全家Family Mart/消費金額10元
地址：台南市鹽水區金和路2號
十七、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額33元
地址：高雄市鳳山區頂明路173號
▼特別獎200萬11張名單
一、中獎店家：無印良品松山車站門市/消費金額561元
地址：台北市信義區市民大道6段288號3樓
二、中獎店家：7-ELEVEN台北市第一一四二分公司/消費金額10元
地址：台北市松山區民生東路5段10號1樓
三、中獎店家：Uber/消費金額4元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓
四、中獎店家：全家Family Mart台北市第六九四分公司/消費金額58元
地址：台北市大安區忠孝東路3段248巷6號
五、中獎店家：AYE TAIPEI/消費金額390元
地址：台北市中山區林森北路138巷15號1樓
六、中獎店家：7-ELEVEN台北市第一一五八分公司/消費金額149元
地址：台北市內湖區民權東路6段90巷8、10號
七、中獎店家：好停大安停車場/消費金額300元
地址：台北市大安區信義路4段89號及99巷旁空地
八、中獎店家：麥當勞McDonald's三峽文化分公司/消費金額200元
地址：新北市三峽區文化路72號1樓、2樓
九、中獎店家：全家Family Mart新竹市第一一〇分公司/消費金額104元
地址：新竹市北區西大路527號
十、中獎店家：全聯福利中心大寮二店分公司/消費金額40元
地址：高雄市大寮區鳳林四路254號1樓
十一、中獎店家：勁請享用健康廚房/消費金額130元
地址：屏東縣潮州鎮新生路63之3號1樓
財政部也公告，7月、8月的統一發票領獎期限從即日起至2027年1月5日，一旦錯過了獎金就會充公，提醒中獎人不要忘記去領獎囉！尤其不管是200萬還是1000萬都有民眾使用Uber產生的處理費發票幸運中獎，如果沒有「載具歸戶」就非常容易把中獎發票遺漏在信箱，如果7月、8月有使用Uber APP的民眾，記得要查看信箱或者及早將發票歸戶啊！
統一發票中獎規則、雲端發票開獎組數、領獎規則一次看
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
根據財政部官網公告，全新年度統一發票雲端專屬獎前面獎項再加碼，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組維持原本組數，不過在500元獎項部分，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，決議下半年都加開50萬組，因此今年7月至12月統一發票，500元每期獎項從385萬組直接增加到435萬組，財政部鼓勵大家多多使用雲端發票，有更多中獎機會。
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，115年9月、10月期統一發票中獎領獎期間為今年12月6日至明年3月5日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。
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📌特別獎號碼：（下午13時30分開出後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：（下午13時30分開出後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：（下午13時30分開出後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
▼特獎1000萬17張名單
一、中獎店家：全聯福利中心/消費金額548元
地址：基隆市中正區信四路11號1樓及底層
二、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額139元
地址：台北市信義區忠孝東路5段2號
三、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額27元
地址：台北市中正區漢口街1段36號1樓
四、中獎店家：KEBUKE/消費金額45元
地址：台北市中正區汀州路3段174號
五、中獎店家：Uber/消費金額10元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓
六、中獎店家：Breeze（銷售櫃位LOEWE）/消費金額24000元
地址：台北市信義區松智路17號
地址：新北市新店區永安街81號1樓
八、中獎店家：美廉社/消費金額37元
地址：新北市五股區成泰路3段577巷132號
九、中獎店家：中油CPC/消費金額90元
地址：新北市新莊區中正路338號
十、中獎店家：美德耐美食生活廣場（銷售櫃位Hi-Life萊爾富）/消費金額115元
地址：新竹縣竹北市生醫路1段2號
十一、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額29元
地址：桃園市中壢區大同路141、143號1樓
十二、中獎店家：台北永和豆漿/消費金額65元
地址：桃園市中壢區榮民南路591號
地址：桃園市八德區豐德路416號
十四、中獎店家：安慶藥局/消費金額100元
地址：桃園市桃園區安慶街91號1樓
十五、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額100元
地址：台中市梧棲區中華路1段982號
十六、中獎店家：全家Family Mart/消費金額10元
地址：台南市鹽水區金和路2號
十七、中獎店家：7-ELEVEN/消費金額33元
地址：高雄市鳳山區頂明路173號
▼特別獎200萬11張名單
一、中獎店家：無印良品松山車站門市/消費金額561元
地址：台北市信義區市民大道6段288號3樓
二、中獎店家：7-ELEVEN台北市第一一四二分公司/消費金額10元
地址：台北市松山區民生東路5段10號1樓
三、中獎店家：Uber/消費金額4元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓
四、中獎店家：全家Family Mart台北市第六九四分公司/消費金額58元
地址：台北市大安區忠孝東路3段248巷6號
五、中獎店家：AYE TAIPEI/消費金額390元
地址：台北市中山區林森北路138巷15號1樓
地址：台北市內湖區民權東路6段90巷8、10號
七、中獎店家：好停大安停車場/消費金額300元
地址：台北市大安區信義路4段89號及99巷旁空地
八、中獎店家：麥當勞McDonald's三峽文化分公司/消費金額200元
地址：新北市三峽區文化路72號1樓、2樓
九、中獎店家：全家Family Mart新竹市第一一〇分公司/消費金額104元
地址：新竹市北區西大路527號
十、中獎店家：全聯福利中心大寮二店分公司/消費金額40元
地址：高雄市大寮區鳳林四路254號1樓
十一、中獎店家：勁請享用健康廚房/消費金額130元
地址：屏東縣潮州鎮新生路63之3號1樓
財政部也公告，7月、8月的統一發票領獎期限從即日起至2027年1月5日，一旦錯過了獎金就會充公，提醒中獎人不要忘記去領獎囉！尤其不管是200萬還是1000萬都有民眾使用Uber產生的處理費發票幸運中獎，如果沒有「載具歸戶」就非常容易把中獎發票遺漏在信箱，如果7月、8月有使用Uber APP的民眾，記得要查看信箱或者及早將發票歸戶啊！
統一發票中獎規則、雲端發票開獎組數、領獎規則一次看
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
根據財政部官網公告，全新年度統一發票雲端專屬獎前面獎項再加碼，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組維持原本組數，不過在500元獎項部分，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，決議下半年都加開50萬組，因此今年7月至12月統一發票，500元每期獎項從385萬組直接增加到435萬組，財政部鼓勵大家多多使用雲端發票，有更多中獎機會。
財政部賦稅署提醒，115年9月、10月期統一發票中獎領獎期間為今年12月6日至明年3月5日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。