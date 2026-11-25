我是廣告 請繼續往下閱讀

福勝亭：開運豬排定食188元！感恩節優惠連吃6天

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家把截圖準備好，記得按右鍵馬上存在手機裡，想吃就能現場點餐直接享折扣、秒省42元，月底省錢靠福勝亭也能吃很飽，實在太划算好佛心。

▲福勝亭「開運豬排定食」188元！活動截圖快存下，感恩節優惠連吃6天。（圖／翻攝自福勝亭FB）

三商巧福：汕頭牛肉麵159元！暖冬美食抽獎溫泉飯店住宿券

天氣轉涼，迎接感恩節美食優惠暖胃！福勝亭表示，今天11月25日起「開運豬排定食188元」連吃6天，內用自助吧免費供應白飯、高麗菜絲、味噌湯免費無限續加吃到飽。三商巧福表示，開吃「汕頭牛肉麵」159元、「油蔥雞肉飯」139元，《NOWNEWS今日新聞》整理兩大感恩節優惠一次掌握。感恩節快樂！福勝亭推出「開運豬排定食188元」轉好運優惠活動，不只定食原本就附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用自助吧還免費供應白飯、高麗菜絲、味噌湯都能無限續加吃到飽。提醒大家，適用於內用、外帶及外帶線上訂購，外送平台不適用；截圖優惠不得與任何其他優惠併用；不可更換品項，實際供應依門市公告為準。而且三商i美食卡APP會員，使用會員條碼消費，點購指定套餐搭配可口可樂系列飲料，還加碼抽獎資格！最大獎「北投日式溫泉飯店雙人之旅」、還有機會獲得旅遊金6000元，活動詳情請見三商巧福官網。