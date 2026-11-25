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UNIQLO超狂優惠剩下2天！夏秋服飾官網下殺出清：一堆T恤190元掃貨

活動剩下最後2天，只到11月26日，主打的除了冬裝的外套、發熱衣都有特價之外，還有秋季、夏季的服飾全部都跳水出清

▲大家愛穿的開領襯衫、氣質女最愛的長裙系列，全部也都是紅標價格，190元至290元就可以入手。（圖/UNIQLO官網）

包括像是「司機洗針織POLO衫」只要290元、條紋T恤、素面T恤各種款式都只要190元，還有大家愛穿的內外搭開領襯衫也只要290元、甚至是UNIQLO經典的聯名印花UT都有多種款式都190元起

▲UNIQLO夏季秋季服裝跳水出清，多款UT印花T恤只要190元，想要撿便宜補貨就要趁現在！（圖/UNIQLO官網）

UNIQLO冬裝優惠首波有誠意！外套免千元、發熱衣優惠390元任選

像是毛絨刷毛布勞森外套只要790元、刷毛拼接外套990元、米蘭羅紋拉鍊外套只要790元、多款長袖的圓領T恤也只要490元、適合內搭的POLO針織衫也只要790元

▲各種進可攻退可守的冬裝外套，全部紅標價格下殺千元內，時尚又好看！（圖/UNIQLO官網）

機車族騎車必備的「HEATTECH吸濕發熱衣」期間限定只要390元就可以補貨