換季撿便宜！近日天氣開始轉變，UNIQLO不僅開始促銷冬裝，最近推出的「輕盈保暖出遊趣」活動最後2天，包括夏秋季的服裝一堆跳水出清，聯名UT每件只要190元起、多款長褲、服飾都只要390元至590元，官網上高達380件以上的商品全部都是紅標價格，冬裝也有特價，想買的民眾把握最後兩天，優惠逛起來！
UNIQLO超狂優惠剩下2天！夏秋服飾官網下殺出清：一堆T恤190元掃貨
UNIQLO為了迎接冬天到來，也趁機在正式換季之前推出「輕盈保暖出遊趣」優惠活動，活動剩下最後2天，只到11月26日，主打的除了冬裝的外套、發熱衣都有特價之外，還有秋季、夏季的服飾全部都跳水出清，目前官網上高達383件商品全部紅標價格特價中。
《NOWNEWS》記者今天實際到UNIQLO官網查看，官方非常貼心直接設置「優惠特區」可以點選，其中最值得撿便宜的絕對是夏秋季服裝，包括像是「司機洗針織POLO衫」只要290元、條紋T恤、素面T恤各種款式都只要190元，還有大家愛穿的內外搭開領襯衫也只要290元、甚至是UNIQLO經典的聯名印花UT都有多種款式都190元起，全部下殺出清。
UNIQLO冬裝優惠首波有誠意！外套免千元、發熱衣優惠390元任選
另外在冬裝的部分，也有不少外套都有特價，像是毛絨刷毛布勞森外套只要790元、刷毛拼接外套990元、米蘭羅紋拉鍊外套只要790元、多款長袖的圓領T恤也只要490元、適合內搭的POLO針織衫也只要790元，多款式冬裝真的是任你挑，尤其這種進可攻退可守的內搭商品，官網價格全部紅標。
至於之後冬天氣氛越來越濃厚，民眾愛穿的發熱衣也有特價，機車族騎車必備的「HEATTECH吸濕發熱衣」期間限定只要390元就可以補貨，怕腿冷的也有「HEATTECH內搭褲」也是390元，尤其現在即便是冬天，也還是會有回暖、沒那麼冷的時候，剛好UNIQLO這波可以撿到許多短T、外套的甜甜價格，絕對是補貨的最佳時機，優惠只有最後2天，需要的民眾把握時間囉！
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UNIQLO為了迎接冬天到來，也趁機在正式換季之前推出「輕盈保暖出遊趣」優惠活動，活動剩下最後2天，只到11月26日，主打的除了冬裝的外套、發熱衣都有特價之外，還有秋季、夏季的服飾全部都跳水出清，目前官網上高達383件商品全部紅標價格特價中。
另外在冬裝的部分，也有不少外套都有特價，像是毛絨刷毛布勞森外套只要790元、刷毛拼接外套990元、米蘭羅紋拉鍊外套只要790元、多款長袖的圓領T恤也只要490元、適合內搭的POLO針織衫也只要790元，多款式冬裝真的是任你挑，尤其這種進可攻退可守的內搭商品，官網價格全部紅標。