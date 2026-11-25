我是廣告 請繼續往下閱讀

名主持人蔡康永因北市警搜索同志酒吧爭議，出席民進黨台北市長候選人沈伯洋競總成立大會，之後又去了台北市長蔣萬安的競總成立。就在選前4天，蔡發文說，「我們也沒道理特地矇眼去吃屎」，再度引發議論。蔣萬安今（25）日表示，尊重每個人的發言、意見跟立場。蔡康永昨發文說，也許有某種原因暫時沒辦法邁向自己想過的生活，但起碼可以不要故意邁向自己不想過的生活。就算菜單上每道菜都令你不適，「我們也沒道理特地矇眼去吃屎」。另外妻子石舫亘昨掃街時唱了〈親愛的市長〉，蔣萬安說，知道她很喜歡這首歌，她常常在家裡滑手機的時候在聽這一首歌。昨天最主要是因為下雨，所以看到很多支持者擔心安全，還有保暖，所以她希望可以唱歌，然後讓支持者開心一些。至於自己是否會唱〈親愛的市長〉，蔣萬安坦言還不會，但太太很喜歡，所以她常常會聽這首歌，那昨天她就唱了兩句。