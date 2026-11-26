🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是11月27日至11月29日。（圖／業者提供）

▲7-11自11月27日至11月29日限定，義大利麵最低23元、膠囊咖啡平均每顆5.9元。（圖／業者提供、記者整理）

🟡全家便利商店

▲全家便利商店「5天5好康」是11月27日至12月1日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是11月25日至11月29日。（圖／業者提供）

▲萊爾富11月27日至11月29日加碼黑五優惠。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP在11月26日上午9時推出「週週超瘋價」線上優惠。（圖／業者提供、記者整理）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」是周五至周日（11月27日至11月29日），換算成單件特價，推薦亮點商品則是御料小館系列，這周換不同品項任選買2送2，，常備在冷凍庫，來不及準備主食或配菜時，快速微波加熱就能上桌。此外，義大利SA咖啡膠囊每盒10顆，原價199元、下殺至單件59元，相當於3折，全家連續「5天5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是11月27日至12月1日，平均特價來看，門市「限時殺5日」是11月25日至11月29日，共4款商品買一送一，萊爾富11月27日至11月29日加碼黑五優惠，，口味有抹茶杏仁粒、巧克力脆杏仁可任選。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，11月26日上午9時開賣心樸去骨雞腿排49元；心樸鮮奶饅頭、黑糖饅頭、三星蔥千層捲65元，皆為6入裝，平均單個約10元；加熱就能吃的佳佳佛跳牆／干貝海鮮羹129元；。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。