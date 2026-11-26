🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」是周五至周日（11月27日至11月29日），換算成單件特價， 萊姆氣泡水18元、HIS CAFE咖啡15元、韓國香蕉／草莓牛奶33元、滋露巧克力米果14元、辛拉麵辣白醬／粉紅醬33元、安城湯麵25元。
推薦亮點商品則是御料小館系列，這周換不同品項任選買2送2，包括打拋豬炒飯、肉醬義大利麵、爆汁嫩雞、甜辣醬炸雞，算下來單包最低23元，常備在冷凍庫，來不及準備主食或配菜時，快速微波加熱就能上桌。
此外，義大利SA咖啡膠囊每盒10顆，原價199元、下殺至單件59元，相當於3折，比買一送一便宜許多，平均單顆膠囊泡一杯咖啡5.9元。
🟡全家便利商店
全家連續「5天5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是11月27日至12月1日，平均特價來看， 雪碧18元、UCC艾洛瑪紅茶咖啡23元、巧克力脆皮大雪糕18元、杜老爺淇淋巧酥甜筒25元、辛拉麵辣白醬／炒麵33元、竹炭離子水15元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是11月25日至11月29日，共4款商品買一送一，綠豆鑽包種茶冰棒／黑金奶凍仙草茶冰棒20元、辛炒麵38元、農心辛辣白菜杯麵25元、辛拉麵辣白醬33元。
萊爾富11月27日至11月29日加碼黑五優惠，脆脆雪糕40元→ 19元，比半價還划算；哈根達斯雪糕指定口味買2送2、平均75元，口味有抹茶杏仁粒、巧克力脆杏仁可任選。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，11月26日上午9時開賣心樸去骨雞腿排49元；心樸鮮奶饅頭、黑糖饅頭、三星蔥千層捲65元，皆為6入裝，平均單個約10元；加熱就能吃的佳佳佛跳牆／干貝海鮮羹129元；Simple Life稻鮮米10斤（6KG）359元，等於每公斤白米約60元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」是周五至周日（11月27日至11月29日），換算成單件特價， 萊姆氣泡水18元、HIS CAFE咖啡15元、韓國香蕉／草莓牛奶33元、滋露巧克力米果14元、辛拉麵辣白醬／粉紅醬33元、安城湯麵25元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，義大利SA咖啡膠囊每盒10顆，原價199元、下殺至單件59元，相當於3折，比買一送一便宜許多，平均單顆膠囊泡一杯咖啡5.9元。
全家連續「5天5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是11月27日至12月1日，平均特價來看， 雪碧18元、UCC艾洛瑪紅茶咖啡23元、巧克力脆皮大雪糕18元、杜老爺淇淋巧酥甜筒25元、辛拉麵辣白醬／炒麵33元、竹炭離子水15元。
門市「限時殺5日」是11月25日至11月29日，共4款商品買一送一，綠豆鑽包種茶冰棒／黑金奶凍仙草茶冰棒20元、辛炒麵38元、農心辛辣白菜杯麵25元、辛拉麵辣白醬33元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，11月26日上午9時開賣心樸去骨雞腿排49元；心樸鮮奶饅頭、黑糖饅頭、三星蔥千層捲65元，皆為6入裝，平均單個約10元；加熱就能吃的佳佳佛跳牆／干貝海鮮羹129元；Simple Life稻鮮米10斤（6KG）359元，等於每公斤白米約60元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。