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因為影響交通，民進黨台北市長候選人沈伯洋25日晚間緊急宣布，取消原定要舉辦的選前之夜，舞台隨之火速拆台。對於網友質疑，沈伯洋曾說27日曾借到北平東路一事，沈伯洋澄清，只有27日沒有意義，因為需要「至少」前一天搭舞台和綵排，「25，26日都被借走了！想辦也辦不了」。沈伯洋競選辦公室日前宣布27日晚間6時，將於台北市仁愛路4段、近國父紀念館側舉辦「你的市長沈伯洋－市民之夜」，不過，因為從上午9時30分起管制仁愛路段，引起民怨，沈伯洋晚間宣布取消選前之夜，並立刻拆除現場架設舞台。網友質疑，沈伯洋日前受訪時談到選前之夜場地時表示，「我們最後只搶到北平東路以及幾個幹道」等語。對此，沈伯洋解釋，只有27日沒有意義，因為需要「至少」前一天搭舞台和綵排，以及維安、安全、醫療通道等，不然為什麼大型活動舞台要封三天或四天？沈伯洋提到，25日、26日都被借走，所以想辦也辦不了，另外，還有跟對方場地過近的問題，「不過這不重要了」。