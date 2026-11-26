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▲沈伯洋稍早宣布取消選前之夜（市民之夜），現場隨即進行舞台拆卸。（圖／記者朱永強攝）

▲沈伯洋稍早宣布取消選前之夜（市民之夜），現場隨即進行舞台拆卸。（圖／記者朱永強攝）

▲沈伯洋宣布取消選前之夜。（圖／擷取自threads）

九合一選戰進入最後倒數60小時，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（25）晚拋出一顆史無前例的震撼彈，原定27日在國父紀念館旁的仁愛路四段舉辦「市民之夜」大型選前造勢，晚間10時許緊急宣布取消。據了解，從評估改善無望到沈伯洋親自拍板，整個決策過程不到一小時，展現出火速止血的決策力，而受限「無場地」的困境，沈伯洋恐成為台北市長選舉史上首位「沒有實體選前之夜」的候選人，後續造勢不排除改採線上模式進行。沈伯洋晚間7時偕同黨籍士林、北投區5名議員候選人赴士林區前港公園及華齡街一帶徒步掃街，並於近9時離開。據了解，結束士林掃街行程的他，隨即趕回競總針對選前之夜召開緊急會議，晚間10時便趕赴仁愛路現場，親自站在尚未完工的舞台前錄影宣布「取消選前之夜」，整個決策過程不到一小時，隨即進場火速拆除舞台。對於這項緊急決定，團隊內部一致認為「雖然可惜，但這才是對市民好的決定」，力拚26日清晨6時至8時的上班尖峰時段前，完成所有撤場與道路清空作業，要在天亮前正式「把交通還給市民」。事實上，沈伯洋團隊在這次借用場地中，不論是競總成立場地、大車掃後的市民開講地點，或是選前之夜的規劃，都面臨不少挑戰。其中，選前之夜的場地，凱達格蘭大道、北平東路等傳統造勢熱區皆被借走，最初便面臨「無場地可用」的窘境，團隊在幾經評估後，才拍板市府旁的仁愛路場地。然而，仁愛路今日上午9時30分啟動第一階段交通管制後，周邊車流打結與公車改道，讓地方社群怨聲載道。傍晚時分，沈伯洋再度發道歉聲明，強調正研擬縮小管制範圍與局部改善方案，試圖力挽狂瀾，不過，團隊晚間實地觀察後，發現交通依舊無法順暢。眼見「改善交通」這項沈伯洋在選戰中反覆強調的核心政見，在最後關頭恐成重傷破口，競選團隊在晚間緊急召開會議。據了解，沈伯洋在會中幾乎沒有太多猶豫，不到一小時便與團隊達成高度共識，決定放棄實體大型造勢、連夜拆台，力求在明日上班尖峰前將衝擊降至最低。