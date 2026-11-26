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九合一選戰進入最後倒數階段，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚拋出震撼彈，宣布原訂於仁愛路四段舉辦的選前之夜將取消，避免影響周邊交通，另提及包括凱道、市府路與北平東路都被借走，北市府不出借市府廣場。而國民黨借光場地引發眾怒，讓網友怒灌蔣萬安社群。對此競辦總幹事羅智強今（26）日深夜突發文表示，在凌晨2時接獲蔣萬安指示，若沈伯洋願意可把27日市府路路權讓出，蔣萬安開票之夜的實體活動取消，改在線上舉辦。國民黨借光選前之夜場地，就連沈伯洋競選總部外的北平東路都借走，反觀沈伯洋為避免影響仁愛路周遭交通，說明團隊跟市府多次針對交通配套開會，但仍發現交通不順暢，因此決定不辦選前之夜，讓網友憤而怒灌蔣萬安社群。對此羅智強於深夜臨時發文平息眾怒，說明在凌晨2時20分接到蔣萬安指示，原本團隊為舉辦週六開票活動，申請週五市府路路權，「如果沈伯洋願意，我們可以讓給沈陣營」，方便他們在市府路舉辦選前之夜，而蔣萬安開票之夜的實體活動取消，改在線上舉辦，「希望支持者們能夠體諒，到時候我們在線上一起迎接勝利！」