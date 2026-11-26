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九合一選戰進入最後倒數60小時，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚拋出震撼彈，宣布原訂於仁愛路四段舉辦的選前之夜將取消，避免影響周邊交通。據悉本次國民黨選前之夜搶到凱道前舉辦，另還將沈伯洋競總前的北平東路也借走了，對此蔡康永深夜發文引發聯想，提及有人把每一桌的菜連同放菜的桌子通通收走了，「以為本來不吃屎的人就會去吃屎了」，短短一則貼文不到1小時就突破7萬人按讚。沈伯洋昨晚拋出震撼彈，宣布將取消舉行選前之夜，並說明當天凱道、市府路都被借走，市府廣場台北市府不給借，而北平東路也被借走，團隊跟市府多次針對交通配套開會，但仍發現交通不順暢，因此決定不辦選前之夜。消息一出後，蔡康永也在深夜發文表示，有人把每一桌的菜連同放菜的桌子通通收走了，「應該是以為這樣本來不吃屎的人就會去吃屎了」，時機點與文章內容引發聯想，似乎在影射國民黨選前奧步，短短一則貼文不到1小時就突破7萬人按讚。