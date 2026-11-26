藝人蔡康永近日因接連發布以「吃屎」為喻的文章，遭質疑影射時事，相關貼文隨後刪除。網紅陳沂發文開酸「原來這就是蔡康永的說話之道」，更喊話：「康永哥，不如一起去看看藍色天空怎麼樣？」一句話意外讓「藍色天空」成為網友搜尋焦點，不少人好奇這究竟是作品名稱、社群帳號，還是另有所指，據了解「藍色天空」是一個推特（X）帳號，該帳號透過長篇文字，描述演藝、媒體、政治及商業圈的人際關係，但內容都沒有經過證實。
匿名連載使用代稱 網友紛紛猜測人物身分
「藍色天空」系列文章採取連載形式，敘事內容橫跨不同人物、時間與事件，並以第一人稱或轉述方式鋪陳。由於文中出現不少姓名代稱及背景線索，部分網友開始自行比對公開資料，試圖猜測文章人物的真實身分，也有人整理所謂的「人物關係圖」及「懶人包」，讓討論持續擴散。
不過匿名文章使用的代稱即使令人產生聯想，也不能直接證明故事中的人物就是外界猜測的特定對象。網路上流傳的身分對照，多數同樣出自網友推測，並非帳號經營者提出的完整證明，更未獲相關人士證實。
涉及私領域及嚴重指控 內容真偽仍待查證
該系列貼文部分內容涉及私人關係、權力運作及其他爭議情節，但發文者的真實身分、消息來源與所持證據，目前均無法由本報獨立核實；遭網友影射的人士，也未必針對每項說法作出公開回應。因此相關敘述現階段只能視為匿名帳號單方面發布的網路內容，不能直接當成已被證實的事實。
此外網友轉傳時若自行補上真實姓名、照片、職稱或其他可辨識資料，也可能使原本使用代稱的文章，直接指向現實中的特定人士。若相關內容未經查證，恐進一步侵害當事人的名譽及隱私。
陳沂一句話帶動討論 閱讀仍應避免對號入座
「藍色天空」原先主要在社群平台之間流傳，這次因陳沂在評論蔡康永刪文風波時主動點名，再度引起外界關注。不過陳沂的文章並未進一步說明她所指的具體內容，也沒有證實連載中的任何說法。
匿名連載因人物關係複雜、敘事充滿懸念，容易引起網友好奇，但在作者身分、原始資料及相關證據尚未釐清前，外界仍應審慎看待。至於文中代稱究竟指向何人、事件是否真實發生，目前都沒有足夠資訊可下定論，更不宜僅憑文字線索便將現實人物對號入座。
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「藍色天空」系列文章採取連載形式，敘事內容橫跨不同人物、時間與事件，並以第一人稱或轉述方式鋪陳。由於文中出現不少姓名代稱及背景線索，部分網友開始自行比對公開資料，試圖猜測文章人物的真實身分，也有人整理所謂的「人物關係圖」及「懶人包」，讓討論持續擴散。
不過匿名文章使用的代稱即使令人產生聯想，也不能直接證明故事中的人物就是外界猜測的特定對象。網路上流傳的身分對照，多數同樣出自網友推測，並非帳號經營者提出的完整證明，更未獲相關人士證實。
涉及私領域及嚴重指控 內容真偽仍待查證
該系列貼文部分內容涉及私人關係、權力運作及其他爭議情節，但發文者的真實身分、消息來源與所持證據，目前均無法由本報獨立核實；遭網友影射的人士，也未必針對每項說法作出公開回應。因此相關敘述現階段只能視為匿名帳號單方面發布的網路內容，不能直接當成已被證實的事實。
此外網友轉傳時若自行補上真實姓名、照片、職稱或其他可辨識資料，也可能使原本使用代稱的文章，直接指向現實中的特定人士。若相關內容未經查證，恐進一步侵害當事人的名譽及隱私。
陳沂一句話帶動討論 閱讀仍應避免對號入座
「藍色天空」原先主要在社群平台之間流傳，這次因陳沂在評論蔡康永刪文風波時主動點名，再度引起外界關注。不過陳沂的文章並未進一步說明她所指的具體內容，也沒有證實連載中的任何說法。
匿名連載因人物關係複雜、敘事充滿懸念，容易引起網友好奇，但在作者身分、原始資料及相關證據尚未釐清前，外界仍應審慎看待。至於文中代稱究竟指向何人、事件是否真實發生，目前都沒有足夠資訊可下定論，更不宜僅憑文字線索便將現實人物對號入座。