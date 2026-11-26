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網揪2年前爭議：放心讓這種耍小手段的人當市長嗎

2026台北市長選戰進入最後關頭，民進黨候選人沈伯洋昨（25）日深夜無預警宣布取消選前「市民之夜」，並透露多處大型場地不是已被借用，就是無法租借。沒想到，國民黨台北市長候選人蔣萬安競選總部總幹事羅智強隨後在凌晨發文，表示願意讓出原先申請的市府路路權，卻遭抓包改文、甚至刪文重發，原本提及「選前之夜」的文字竟消失，引發網友質疑聲浪。羅智強今（26）日凌晨發文表示，他在凌晨2時20分接獲蔣萬安指示，團隊原本為11月28日開票活動，申請11月27日市府路的路權，如果沈伯洋願意，可以讓給沈陣營，方便他們在市府路舉辦選前之夜。羅智強也透露，蔣萬安團隊原訂的開票活動將取消實體形式，改為線上直播，希望支持者能夠理解，屆時一起在線上迎接選舉結果。不過，羅智強這番表態卻引發另一波討論，有網友在Threads貼出截圖指出，羅智強最初發布的內容，曾明確寫出為了舉辦11月28日「開票之夜」，因此申請11月27日「選前之夜」市府路的路權；但後續貼文卻修改了文字，關鍵字就此消失，迅速引發網友熱議。有人質疑「修改了選前之夜！露餡（兩個場地都是為選前之夜搶的）說什麼開票要用！就是要卡你」、「這不就證明場地通通都是被蔣市府故意借走的」、「人家都取消才在那邊說要讓，真的好善良」，也有人諷刺：「怕被靠北故意佔名額齁，但沒用啦，你們選前在凱道誰不知道。」此外，還有網友翻出2024年總統大選前的場地申請爭議，當時民眾黨支持者曾申請1月13日民進黨黨部前北平東路路權，民眾黨競辦發言人陳智菡還表示，如果民進黨有需求，願意進一步溝通。如今相似爭議再度上演，也讓網友拿兩起事件相互比較，並批評：「是不是很眼熟？那時候看到北市府還駁回白營擺明就是要搞人心態的路權，還覺得蔣萬安人頗公道，結果輪到自己就來更陰險的，而且變本加厲把退路全給人家堵死了。你放心讓這種會耍小手段的人當市長嗎？」