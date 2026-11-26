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副院長接班「黨內名單曝光」 江啟臣點名楊瓊瓔、賴士葆

總統賴清德昨晚為何欣純站台時指出，江啟臣若當選下屆台中市長，立法院副院長恐由國民黨團總召傅崐萁接任，拜託台中市民把江啟臣留在立法院；行政院長卓榮泰也酸說，如果副院長換人，「立法院長韓國瑜比較不舒服」。江啟臣今（26）日反嗆，卓榮泰舒不舒服不是他的考量，卓榮泰不副署民生法案，「人民最不舒服」；至於立法院副院長接班人選，他強調國民黨內人才濟濟，「像我們台中隊的楊瓊瓔委員，台北的賴士葆委員，都是非常資深優秀的人選」。賴清德昨晚為民進黨台中市長候選人何欣純的「台中團結之夜」壓軸站台，在台上打出「傅崐萁警告牌」，指稱國民黨候選人江啟臣若當選下屆市長，立法院副院長恐將由傅崐萁接任，呼籲台中市民繼續發揮智慧支持何欣純，把江啟臣留在立法院。卓榮泰稍早也公開表示，曾有人問他，如果未來立法院副院長換人，行政院的日子會不會比較不舒服？他當時回答不會，「是立法院長韓國瑜比較不舒服」。卓榮泰藉此喊話台中人，選一個了解在地產業、關心市民的市長，既可以保住台中的立法院副院長，又能阻止「可怕的副院長」產生，直言這樣一舉三得。面對府院高層聯手出招，江啟臣今日上午與正式請假投入輔選的台中市長盧秀燕合體，從競選總部出發進行車隊掃街。受訪時媒體問及「若副院長換人，卓榮泰恐怕會很不舒服」，江啟臣聽聞後直言，卓榮泰舒不舒服並不是他的考量，他真正關心的是卓榮泰不副署民生法案，「人民最不舒服」。至於外界關注未來若他轉戰台中市長，立法院副院長一職將由誰接棒？江啟臣回應，立法院副院長是由立法委員之間相互推選產生，國民黨內人才濟濟，資深的委員像是「台中隊」的楊瓊瓔、台北的賴士葆，都是非常資深且優秀的人選，卓榮泰與賴清德「不用太多慮」。