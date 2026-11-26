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華爾街試圖從AI相關股票領跌中恢復過來，美國股市在感恩節假期前夕，雖仍受科技股遭拋售、新關稅提議影響，但隨後逢低買盤積極進場，跌幅有所收斂，道瓊工業指數也從盤中一度重挫1100點，到收盤時倒升164點。綜合《CNBC》等外媒報導，交易員們將部分反彈原因，歸咎於感恩節假期前的交易相對清淡，而且AI板塊和非AI股之間的市場分化相當明顯。Aptus Capital Advisors的股市分析主管華格納（David Wagner）認為，這波市場回調顯然是由於科技股、半導體股以及AI概念股的回落所致，但在他看來，這並非是對於AI成長前景的恐慌，而是一種基於市場情緒的恐慌，例如新一年美國國會重組後的不穩定性。華格納並補充道，投資人仍然相當憂心，包含聯準會（Fed）究竟會不會升息等潛在影響，多重因素疊加下，對於AI的擔憂，不排除會從基於情緒的恐慌，轉變為基於增長的恐慌。25日收盤，美股道瓊工業指數上漲164.25點或0.33%，收50182.95點；標普500指數下滑18.31點或0.25%，收7182.78點；那斯達克指數下跌147.74點或0.62%，收23585.80點；費城半導體指數下挫57.64點或0.65%，收8774.86點。焦點個股方面，輝達（Nvidia）股價收盤時仍挫近4%；美光科技（Micron Technology）下跌約4.5%；甲骨文（Oracle）跌幅超過5%；Anthropic當天收盤時雖然反彈1.08%，每股報82.79美元，但仍處於83美元的IPO發行價格之下。