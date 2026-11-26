國內網銀存款遭盜轉事件持續擴大，刑事局今（26）日公布最新調查今年9月起至11月21日止，已有18家銀行、1家證券商及3家電子支付機構的客戶受害，累計受理逾100件案件，財損超過1742萬元。警方追查發現，歹徒利用偽冒「黃果」、「紅果」、「抖陰」等短劇App的安裝檔散布木馬病毒，遠端操控Android手機，甚至刪除銀行OTP一次性驗證碼簡訊，讓民眾在毫不知情的情況下遭盜轉存款，刑事局也公布手機自保方式，提醒民眾立即檢查手機設定。
網銀深夜遭盜轉！連銀行驗證碼都沒收到
刑事局指出，165反詐騙諮詢專線自今年9月起，陸續接獲民眾反映網銀帳戶遭盜轉，單筆損失從數萬元至數十萬元不等，部分受害者曾下載來源不明的App或點擊廣告連結，手機隨後出現強制更新、自動關機等異常狀況，除了銀行存款遭盜轉，就連信用卡、電信小額付款也遭盜用。
不少受害者的存款是在深夜至凌晨遭轉出，期間完全沒有收到銀行OTP驗證碼簡訊。刑事局科技犯罪防制中心檢查受害者手機後，發現歹徒疑似透過偽冒短劇App的Android惡意程式，遠端操控手機進行轉帳交易。
假冒黃果、紅果短劇App！不到1分鐘取得12類權限
警方調查發現，歹徒鎖定熱門短劇App，在非官方網站散布夾帶木馬病毒的Android安裝檔（APK），並以假冒Google Play更新的畫面降低民眾戒心。
一旦使用者依照指示開啟不明VPN連線及「無障礙」權限，惡意程式便可能在不到1分鐘內取得簡訊、檔案、相機、麥克風、裝置管理員等12類權限。即使手機桌面沒有出現可疑App圖示，也不代表手機沒有中毒。歹徒可能在背景監看手機畫面、竊取網銀帳號密碼、刪除銀行驗證碼簡訊，甚至阻止使用者移除惡意程式。
Android用戶快檢查！刑事局公布「防盜三二一」
刑事局提醒，民眾應牢記「防盜三二一」原則，避免手機遭植入惡意程式：
三不：不裝、不連、不開
不裝：不從非官方應用程式商店下載App。
不連：遇到來源不明的VPN連線要求，一律取消。
不開：不替來路不明的App開啟「無障礙」或「協助工具」權限。
二查：查無障礙、查應用程式
查無障礙：檢查手機設定內是否有陌生App取得無障礙權限。
查應用程式：檢查「裝置管理員應用程式」及應用程式清單，確認是否藏有未顯示於手機桌面的不明程式。
一設定：優先使用生物辨識
設定生物辨識：網銀登入及交易驗證優先使用指紋、臉部辨識等生物辨識方式，降低密碼遭側錄的風險。
手機出現異常別急著刪App！立即做3件事
刑事局提醒，若發現手機畫面自行操作、突然遭不明畫面遮蔽，甚至無法控制手機，應立即採取「斷、停、報」3項措施：
斷網：立即關機或開啟飛航模式，並關閉Wi-Fi；若無法操作手機，可取出SIM卡並關閉無線網路分享器。
停用：使用其他安全的手機聯繫銀行客服，暫停網路銀行及行動銀行功能。
報案：撥打165反詐騙諮詢專線，或直接前往警察機關報案，切勿自行刪除可疑程式或恢復原廠設定，以免破壞警方採證所需資料
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刑事局指出，165反詐騙諮詢專線自今年9月起，陸續接獲民眾反映網銀帳戶遭盜轉，單筆損失從數萬元至數十萬元不等，部分受害者曾下載來源不明的App或點擊廣告連結，手機隨後出現強制更新、自動關機等異常狀況，除了銀行存款遭盜轉，就連信用卡、電信小額付款也遭盜用。
不少受害者的存款是在深夜至凌晨遭轉出，期間完全沒有收到銀行OTP驗證碼簡訊。刑事局科技犯罪防制中心檢查受害者手機後，發現歹徒疑似透過偽冒短劇App的Android惡意程式，遠端操控手機進行轉帳交易。
警方調查發現，歹徒鎖定熱門短劇App，在非官方網站散布夾帶木馬病毒的Android安裝檔（APK），並以假冒Google Play更新的畫面降低民眾戒心。
一旦使用者依照指示開啟不明VPN連線及「無障礙」權限，惡意程式便可能在不到1分鐘內取得簡訊、檔案、相機、麥克風、裝置管理員等12類權限。即使手機桌面沒有出現可疑App圖示，也不代表手機沒有中毒。歹徒可能在背景監看手機畫面、竊取網銀帳號密碼、刪除銀行驗證碼簡訊，甚至阻止使用者移除惡意程式。
刑事局提醒，民眾應牢記「防盜三二一」原則，避免手機遭植入惡意程式：
三不：不裝、不連、不開
不裝：不從非官方應用程式商店下載App。
不連：遇到來源不明的VPN連線要求，一律取消。
不開：不替來路不明的App開啟「無障礙」或「協助工具」權限。
二查：查無障礙、查應用程式
查無障礙：檢查手機設定內是否有陌生App取得無障礙權限。
查應用程式：檢查「裝置管理員應用程式」及應用程式清單，確認是否藏有未顯示於手機桌面的不明程式。
一設定：優先使用生物辨識
設定生物辨識：網銀登入及交易驗證優先使用指紋、臉部辨識等生物辨識方式，降低密碼遭側錄的風險。
刑事局提醒，若發現手機畫面自行操作、突然遭不明畫面遮蔽，甚至無法控制手機，應立即採取「斷、停、報」3項措施：
斷網：立即關機或開啟飛航模式，並關閉Wi-Fi；若無法操作手機，可取出SIM卡並關閉無線網路分享器。
停用：使用其他安全的手機聯繫銀行客服，暫停網路銀行及行動銀行功能。
報案：撥打165反詐騙諮詢專線，或直接前往警察機關報案，切勿自行刪除可疑程式或恢復原廠設定，以免破壞警方採證所需資料