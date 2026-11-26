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▲三浦直矢最後貼文中提到的「白粉男」，被猜測應該是在說蘋果糖的老闆。（圖／翻攝自IG@naoya2405）

▲三浦直矢去年才感謝《中文怪物》救了他，怎料如今還是過世。（圖／翻攝自YouTube@日本水母哥 くらげくん(三浦直矢)）

曾參與法籍YouTuber「酷」推出的熱門實境節目《中文怪物》、以「水母哥」形象深受台灣觀眾喜愛的日籍創作者三浦直矢（Naoya Miura）於11月8日過世；家屬昨（25）日發文公布這項噩耗，但沒公開他的死因。而三浦直矢的生前最後一篇貼文停留在本月5日，當時他已留下遺言：「我被白粉男和台灣酸民殺掉了。我對這個世界沒有什麼遺憾了。」令人鼻酸。三浦直矢的家屬昨日透過他本人的IG發布訃告，內容僅簡短寫道：「」這消息曝光後，讓粉絲相當震驚，紛紛難過留言：「怎麼了？不是真的吧？」、「怎麼會這樣」、「太突然了吧，好難過」。隨著死訊證實，外界也回頭檢視他生前最後一則動態。三浦直矢於11月5日貼出切蘋果糖的照片，沉重寫下：「這是我人生最後一次切的蘋果糖」，並直言「我被白粉男和台灣酸民殺掉了」。他更在文中交代身後事，表示：「」，同時向親友與粉絲喊話，若未來前往墓前探望，可以播放Guns N’ Roses的〈November Rain〉與他聊天，文末則以「ありがとう。またね（謝謝，再見）」向世界告別。來自日本東京的三浦直矢曾在政治大學社會學系擔任交換學生，並攻讀政大台灣史研究所碩士班，所以中文能力優秀，更因為對水母情有獨鍾，所以將個人YouTube頻道取名為「日本水母哥くらげくん」。他去年受邀參加「酷的夢」斥資500萬元打造的實境秀《中文怪物》，與百名外國人同場角逐30萬元獎金，在節目中憑藉真誠幽默的性格累積高人氣，雖然最後無緣晉級，但他生前多次表達對台灣的喜愛，原本還計畫透過打工度假或創業方式留台發展。而在陽光開朗的外表下，三浦直矢長期與憂鬱症對抗。他去年10月曾發布標題為「《中文怪物》拯救了我」的影片，坦露國中時期長期遭受父親肢體與言語暴力，導致自尊心受創、陷入長達9年的情緒低潮，直到2023年因申請獎學金落選受到重大打擊，就醫後才發現是憂鬱症。他說自己在《中文怪物》開拍前夕，行經台南安平海邊時，一度情緒崩潰，險些走上絕路，所幸及時赴急診就醫並住院才穩住狀況。後來他透過錄影認識很多觀眾，好不容易才重拾生活目標，怎料如今還是走上絕路，令粉絲不捨。