曾參與法籍YouTuber「酷」推出的熱門實境節目《中文怪物》、以「水母哥」形象深受台灣觀眾喜愛的日籍創作者三浦直矢（Naoya Miura）於11月8日過世；家屬昨（25）日發文公布這項噩耗，但沒公開他的死因。而三浦直矢的生前最後一篇貼文停留在本月5日，當時他已留下遺言：「我被白粉男和台灣酸民殺掉了。我對這個世界沒有什麼遺憾了。」令人鼻酸。
家屬證實三浦直矢死訊 他最後貼文就是遺言
三浦直矢的家屬昨日透過他本人的IG發布訃告，內容僅簡短寫道：「敬告，三浦直矢已於2026年11月8日過世。感謝生前曾與他往來的各位，非常謝謝大家。」這消息曝光後，讓粉絲相當震驚，紛紛難過留言：「怎麼了？不是真的吧？」、「怎麼會這樣」、「太突然了吧，好難過」。
隨著死訊證實，外界也回頭檢視他生前最後一則動態。三浦直矢於11月5日貼出切蘋果糖的照片，沉重寫下：「這是我人生最後一次切的蘋果糖」，並直言「我被白粉男和台灣酸民殺掉了」。
他更在文中交代身後事，表示：「不用戒名，也不要葬禮，直接把我火化49天後把我的骨灰放在墓裡就好了。遺書寫在我日記裡」，同時向親友與粉絲喊話，若未來前往墓前探望，可以播放Guns N’ Roses的〈November Rain〉與他聊天，文末則以「ありがとう。またね（謝謝，再見）」向世界告別。
三浦直矢是政大學生 參與《中文怪物》圈粉無數
來自日本東京的三浦直矢曾在政治大學社會學系擔任交換學生，並攻讀政大台灣史研究所碩士班，所以中文能力優秀，更因為對水母情有獨鍾，所以將個人YouTube頻道取名為「日本水母哥くらげくん」。
他去年受邀參加「酷的夢」斥資500萬元打造的實境秀《中文怪物》，與百名外國人同場角逐30萬元獎金，在節目中憑藉真誠幽默的性格累積高人氣，雖然最後無緣晉級，但他生前多次表達對台灣的喜愛，原本還計畫透過打工度假或創業方式留台發展。
生前罹患憂鬱症 曾喊《中文怪物》救了他
而在陽光開朗的外表下，三浦直矢長期與憂鬱症對抗。他去年10月曾發布標題為「《中文怪物》拯救了我」的影片，坦露國中時期長期遭受父親肢體與言語暴力，導致自尊心受創、陷入長達9年的情緒低潮，直到2023年因申請獎學金落選受到重大打擊，就醫後才發現是憂鬱症。
他說自己在《中文怪物》開拍前夕，行經台南安平海邊時，一度情緒崩潰，險些走上絕路，所幸及時赴急診就醫並住院才穩住狀況。後來他透過錄影認識很多觀眾，好不容易才重拾生活目標，怎料如今還是走上絕路，令粉絲不捨。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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三浦直矢的家屬昨日透過他本人的IG發布訃告，內容僅簡短寫道：「敬告，三浦直矢已於2026年11月8日過世。感謝生前曾與他往來的各位，非常謝謝大家。」這消息曝光後，讓粉絲相當震驚，紛紛難過留言：「怎麼了？不是真的吧？」、「怎麼會這樣」、「太突然了吧，好難過」。
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他更在文中交代身後事，表示：「不用戒名，也不要葬禮，直接把我火化49天後把我的骨灰放在墓裡就好了。遺書寫在我日記裡」，同時向親友與粉絲喊話，若未來前往墓前探望，可以播放Guns N’ Roses的〈November Rain〉與他聊天，文末則以「ありがとう。またね（謝謝，再見）」向世界告別。
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他去年受邀參加「酷的夢」斥資500萬元打造的實境秀《中文怪物》，與百名外國人同場角逐30萬元獎金，在節目中憑藉真誠幽默的性格累積高人氣，雖然最後無緣晉級，但他生前多次表達對台灣的喜愛，原本還計畫透過打工度假或創業方式留台發展。
而在陽光開朗的外表下，三浦直矢長期與憂鬱症對抗。他去年10月曾發布標題為「《中文怪物》拯救了我」的影片，坦露國中時期長期遭受父親肢體與言語暴力，導致自尊心受創、陷入長達9年的情緒低潮，直到2023年因申請獎學金落選受到重大打擊，就醫後才發現是憂鬱症。
他說自己在《中文怪物》開拍前夕，行經台南安平海邊時，一度情緒崩潰，險些走上絕路，所幸及時赴急診就醫並住院才穩住狀況。後來他透過錄影認識很多觀眾，好不容易才重拾生活目標，怎料如今還是走上絕路，令粉絲不捨。
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